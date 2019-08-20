Путин о митингах: "Никто не имеет права доводить ситуацию до столкновений"

Никто не имеет права доводить ситуацию до столкновений, а виновные в этом должны быть наказаны, заявил президент России Владимир Путин, говоря о митингах в Москве, сообщает РИА "Новости".
"Никто – ни власти, ни какие-то группы граждан – не имеют права нарушать действующий закон и доводить ситуацию до абсурда либо до столкновения с властями. Это нарушение закона, и все, кто виновен в этих нарушениях, должны быть привлечены к ответственности в соответствии с этим самым российским законом", – сказал Путин на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
При этом он подчеркнул, что граждане имеют право на мирные протесты в соответствии с законодательством, и власти не должны этому мешать.
Также Путин обратил внимание на то, что в июле и августе акции были санкционированы властями и прошли мирно, без всяких эксцессов.
В качестве примера он привел протесты во Франции, где, по его словам, погибли 11 человек, еще 2,5 тысячи получили ранения, из которых две тысячи полицейских.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков осудил и оправдал жестокость полиции на митингах в Москве.
Комментарии
сказочный
Владимир Путин имеет право говорить, что угодно, но кто поверит его словам после "Пока я президент, пенсионный возраст не увеличится"?
"Никто не имеет права доводить ситуацию до столкновений, а виновные в этом должны быть наказаны,"
Ждём пока накажут одних гвардейцев которых людей держат, и других гвардейцев которые их в этот момент в живот бьют, дубинкой или ноги ломают?
Никто не имеет права принимать законы противоречащие действующей конституции. Необходимость согласования акций, муниципальные фильтры - это всё НЕЗАКОННО. А ситуацию до абсурда доводит, страх засидевшегося пенсионера перед потерей власти, потому что поражения на местных выборах это только начало. Ведь с потерей власти со статусом экс-президента, есть риск получить ещё и статус военного преступника по совокупности совершенных преступлений. Тогда ведь быстро напомнят про помощь террористам для дестабилизации обстановки в чужих государствах, сбитые гражданские суда, незаконный захват чужих территорий, тонны кокаина в посольствах.
Ну и конечно вся эта камарилья из соловьевых, киселёвых и прочих панфиловых тоже должна быть на скамье подсудимых.
дедушка постарел...- м..м крепчал
в соответствии со ст. 31 Конституции РФ, не так ли?
когда надо он меняет конституцией, увеличивает себе срок правления, в неудобных ситуациях когда надо держать ответ "у нас все по закону" - пора на пенсиииююю...
"подчеркнул, что граждане имеют право на мирные протесты в соответствии с законодательством, и власти не должны этому мешать." - получаются космонавты виноваты они провокаторы беспорядка. Можно было придумать что-нибудь по веселей для отмазки. Например - Гладиолус!!!
"Никто не имеет права доводить ситуацию до столкновений" (В.В. Путин)
Подходящий текст на плакаты митингующим.
Что примечательно: Зюганов стал ему потявкивать в такт, не говоря уже о Жирике и прочей едерасне... Видать хорошо стал трон качаться, раз "оппозицию" привлекли...
пора ему опять в батискаф
всё правильно сказал,
бесноватых нужно держать в узде
-гость- 14:07
Жоржик пригоженский залогинся
тем более, что бесятся он за деньги запада
"Зюганов стал ему потявкивать"
Пусть свои харчи отрабатывает! 29 лет на окладе сидит.
Пиндосики стараются: Гонконг, Москва...
а "увечных' и у нас в Барнауле хватает . Смотри банкфакс и амител
А продолжат дальше ходить на неразрешённые митинги-почувствуют запах печени своих сподвижников на асфальте.
14:19, эх, так вы очень быстро получите то же, что и было в Украине. И не визжите потом, "майдан, майдан...".
20.08.2019 14:10
- гость -
А ты там свечку держал?
20.08.2019 14:19
- гость -
Когда за вами по вашим адресам начнут ходить, после того, как дедушка кончится, вы запах кое-чего другого из своих штанов почувствуете...
Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц
бесноватых нужно держать в узде
+++++++++++++++
Бесноватые в фонтанах купаются 2-го августа...
20.08.2019 14:27
- гость -
По каким ты адресам ходить собрался? Убийца, ..., страшный
Это право записано в Конституции. Конституция имеет высшую юридическую силу и прямое действие. Никаких дополнительных разрешений, в т.ч. от мессье Путина не требуется. Более того, сеньор Путин пока еще занимает должность, именно - должность, президента и обязан обеспечить конституционное право на протест, чтобы ни один волос, не дай Бог, не упал с головы любого участника протестов.
Ссылаться на гибель людей во Франции неуместно, мы в России живем, и Франция, как и Сирия, и Венесуэла, и Украина, нас интересует в последнюю очередь.
14:28
гость
Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц
Это ты сейчас ты на Крёстный ход батон крошишь?
20.08.2019 14:28
гость
тоесть по вашему нельзя нарушать права и свободы : убийц, насильников, воров и прочих преступников?
Абориген, ты можешь говорить про неугодную власть , но про военные преступления чтото перебрал, бес в голову тебе нагадил похоже.
20.08.2019 14:27
- гость -
Не жди. Приходи сейчас. С лестницы спущу.