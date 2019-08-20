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Деньги и землю готово выделить правительство Алтая на новый манеж для легкоатлетов

, ИА "Амител"
Для отдельного спорткомплекса необходима стратегия развития легкой атлетики в регионе
Федерации легкой атлетики края сейчас необходимо организовать работу / Фото: Amic.ru

Федерации легкой атлетики края сейчас необходимо организовать работу / Фото: Amic.ru

Правительство Алтайского края готово выделить землю и частичное финансирование для строительства в регионе отдельного спортивного комплекса для подготовки легкоатлетов, сказал зампред правительства региона Денис Губин.

Ранее стало известно о планах АлтГТУ реконструировать под игровые виды спорта принадлежащий университету легкоатлетический манеж. Это единственный в Алтайском крае пригодный для подготовки к соревнованиям закрытый манеж с 200-метровой беговой дорожкой.

Губин также подчеркнул, что судьбу ставшего скандальным в последние пару недель манежа АлтГТУ, на котором тренировался чемпион мира по бегу с барьерами Сергей Шубенков, должно решать руководство университета, но посоветовавшись с региональной властью.

"По поручению губернатора Виктора Томенко я занимаюсь этим вопросом с 6 августа. Мы встречались с ректором АлтГТУ Андреем Марковым и договорились о том, что после ремонта манежа в нем должны сохраниться условия для занятий легкой атлетикой не только для вузовской секции, но и спортсменов-легкоатлетов края", – прокомментировал Губин ситуацию на сегодняшний день.

По его словам, федерации легкой атлетики края сейчас необходимо организовать работу со Всероссийской федерацией легкой атлетики и министерствами спорта РФ и края по принятию решения о строительстве в регионе отдельного спортивного комплекса для подготовки легкоатлетов.

"Правительство края готово выделить для этих целей землю и частичное финансирование. Но для этого также нужна стратегия развития этого вида спорта. К сожалению, в данный момент краевая федерация легкой атлетики находится "в спящем режиме", и только редкие энтузиасты, такие как Сергей Шубенков и его тренер Сергей Клевцов, проявляют озабоченность этой проблемой", – заключил Губин.

Ранее сообщалось, что АлтГТУ не будет менять проект манежа ради Шубенкова и других спортсменов. Те в свою очередь заявили, что в Алтайском крае намеренно уничтожают легкую атлетику, поскольку больше не будет площадки, куда смогут приезжать на соревнования "звездочки" из сел и районов региона.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

20.08.2019 15:54
- гость -

просто кроме Шубенкова эти дорожки больше никому и не нужны. А Шубенков что, год ну два еще побегает и всё.

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20.08.2019 16:06
BLATNOI

выделить землю и частичное финансирование


ЧАСТИЧНОЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! это скодько на колышек для разметки земли

0  0
20.08.2019 16:08
- гость -

и только редкие энтузиасты

ну дык призовые в скв обязывают быть энтузиастами )))

0  0
20.08.2019 16:09
- гость -

> просто кроме Шубенкова эти дорожки больше никому и не нужны. А Шубенков что, год ну > два еще побегает и всё.
кроме Шубенкова спортсменов больше не предвиться даже в теории в крае и политехе?

0  0
20.08.2019 16:24
- гость -

В 70-х были 4 многоборки заслуженных мастера спорта СССР, они тренировались в манеже. Перестанет выступать Шубенков, появится кто-то другой, предположим его сын.

0  0
20.08.2019 16:28
- гость -

Когда парень набегается, то кому и зачем это все нужно будет?

0  0
20.08.2019 16:35
для16:28

Ну вам то в этой жизни нужно только пожрать и поспать да ещё нагадить в интернете похоже .
А легкоатлетический манеж нужен всем , кто занимается спортом , и их немало , что радует .

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20.08.2019 16:37
- гость -

Землю где-нибудь под Ново-Михайловкой или в Черницким 2х1 м?

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20.08.2019 16:39
Елена

Мне очень нужен беговой манеж, мне хочется где то бегать зимой, летом можно и на трассу здоровья, а зимой то у нас холодно, на дорожке в зале бегать душно и скучно, манеж это круто, это для нас для людей, которые берут энергию из спорта. А недовольных здесь полно... Шубенков прославляет наш город, край, Россию, я бы очень гордилась если бы он позволил делить с ним манеж)

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20.08.2019 16:43
- гость -

20.08.2019 16:35
для16:28
А вы не много на себя берете, заочно решать кому и что в жизни нужно? И если вы жрете, то я ем.

Это вопрос рациональной траты денег. Я понимаю, что конкретно ему это надо. А кроме него? Только не нужно про абстрактных «всем» и «не мало». Конкретно, кому ещё нужен и кто способен в среднесрочной перспективе дать результат, оправдывающий строительство.

0  0
20.08.2019 16:44
- гость -

20.08.2019 16:35
для16:28

Ага, у нас ЛА такой массовый вид спорта, что можно понастроить манежей и желающих их содержать очередь до горизонта организуется. Это вам не хоккей...

0  0
20.08.2019 16:45
- гость -

Шубенков прославляет наш город, край, Россию

ага, под нейтральным флагом....

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20.08.2019 16:46
- гость -

Шубенков прославляет наш город, край, Россию

выступая под белым флагом?

0  0
20.08.2019 16:49
- гость -

20.08.2019 16:39
Елена
Манеж это про тех кому нужно тренироваться, чтобы дать реальный спортивный результат, а для таких как вы зимой и беговой дорожки достаточно,

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20.08.2019 17:04
- гость -

Шубенков прославляет наш город, край, Россию

А вот это как вообще? Прославление вот это.... Что это такое? Какой-то тип бегает, зарабатывает деньги и каким боком он вообще к городу и т.д.? От этого в городе ночи светлее или пьяных меньше?

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