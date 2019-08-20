Деньги и землю готово выделить правительство Алтая на новый манеж для легкоатлетов

Правительство Алтайского края готово выделить землю и частичное финансирование для строительства в регионе отдельного спортивного комплекса для подготовки легкоатлетов, сказал зампред правительства региона Денис Губин.

Ранее стало известно о планах АлтГТУ реконструировать под игровые виды спорта принадлежащий университету легкоатлетический манеж. Это единственный в Алтайском крае пригодный для подготовки к соревнованиям закрытый манеж с 200-метровой беговой дорожкой.

Губин также подчеркнул, что судьбу ставшего скандальным в последние пару недель манежа АлтГТУ, на котором тренировался чемпион мира по бегу с барьерами Сергей Шубенков, должно решать руководство университета, но посоветовавшись с региональной властью.

"По поручению губернатора Виктора Томенко я занимаюсь этим вопросом с 6 августа. Мы встречались с ректором АлтГТУ Андреем Марковым и договорились о том, что после ремонта манежа в нем должны сохраниться условия для занятий легкой атлетикой не только для вузовской секции, но и спортсменов-легкоатлетов края", – прокомментировал Губин ситуацию на сегодняшний день.

По его словам, федерации легкой атлетики края сейчас необходимо организовать работу со Всероссийской федерацией легкой атлетики и министерствами спорта РФ и края по принятию решения о строительстве в регионе отдельного спортивного комплекса для подготовки легкоатлетов.

"Правительство края готово выделить для этих целей землю и частичное финансирование. Но для этого также нужна стратегия развития этого вида спорта. К сожалению, в данный момент краевая федерация легкой атлетики находится "в спящем режиме", и только редкие энтузиасты, такие как Сергей Шубенков и его тренер Сергей Клевцов, проявляют озабоченность этой проблемой", – заключил Губин.

Ранее сообщалось, что АлтГТУ не будет менять проект манежа ради Шубенкова и других спортсменов. Те в свою очередь заявили, что в Алтайском крае намеренно уничтожают легкую атлетику, поскольку больше не будет площадки, куда смогут приезжать на соревнования "звездочки" из сел и районов региона.