"Я переплываю Россию": адвокат из Германии за два дня пересек Телецкое озеро

Немецкий адвокат Фальк Тишендорф в рамках акции "Переплывая Россию" полностью пересек Телецкое озеро, сообщается на официальном сайте Республики Алтай.
"Я переплываю Россию, и так, шаг за шагом, открываю для себя эту огромную страну, которую очень люблю", – прокомментировал Фальк свой заплыв.
Он плыл по озеру два дня с небольшими передышками. Сотрудники регионального МЧС обеспечивали его безопасность.
Ранее он совершал заплывы на реках Волга, Енисей, Лена, Обь, на Ладожском озере, в Кандалакшском заливе Белого моря в полярных широтах и на озере Байкал.
По мнению Фалька, Телецкое озеро – одно из самых красивейших мест, где ему когда-либо приходилось бывать.
Ранее барнаульский пловец Олег Чекушкин принял участие в заплыве от Сахалина до Хоккайдо.
Комментарии
Обратите внимание на лес по склонм озера, который почему-то отлично растет без санитарных рубок как в Алтайском крае.
Проплыл он 45 км, а длина Телецкого 77.8 км. В гидрокостюме не защитывать заплыв.