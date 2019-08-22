Всё в порядке. Почти. Министры доложили Томенко о готовности школ Алтая к 1 сентября

Ровно полторы недели остается до старта очередного учебного года. В Алтайском крае работает 1097 школ, большинство из них полностью готовы к приему отдохнувших и загоревших школьников. Но есть ряд районов, которые отстают и по сдаче образовательных учреждений, и по привлечению педагогов, и по укомплектованности учебниками. Вопрос подготовки школ к новому учебному году обсудили в среду, 21 августа, на заседании правительства Алтайского края под руководством губернатора Виктора Томенко.

Приемка школ

По словам министра образования и науки региона Максима Костенко, образовательные учреждения региона к новому учебному году готовы. Хотя есть несколько исключений.

"Есть 27 школ по краю, где есть замечания, в том числе касающиеся безопасности. Вопросы должны быть решены муниципалитетами к началу учебного года. Тема на контроле министерства", – сказал Костенко.

2 сентября (1 сентября выпадает на воскресенье) за парты сядут 275 тысяч школьников. Это на пять тысяч больше, чем годом ранее.

"Откуда такая статистика?" – спросил у Костенко губернатор, имея в виду, что в регионе происходит убыль населения.

"Это и демографическая динамика – первоклашек в этом учебном году будет больше на тысячу. А также за счет прибывающих в регион", – ответил министр.

Наполняемость везде разная. Например, в школах Алейского, Баевского, Быстроистокского, Заринского, Романовского, Рубцовского, Чарышского районов в среднем в среднем учится до 200 человек. В Благовещенском, Змеиногорском, Краснощековском, Мамонтовском, Тюменцевском, Шелаболихинском – от 200 до 269 человек. В школах Бийского, Калманского, Каменского, Михайловского и других районов учатся от 270 до 400 человек. Учебные заведения Зонального, Немецкого, Родинского и всех городов края имеют наполняемость свыше 400 человек.

Обеспеченность учебниками

"В этом году из краевого бюджета выделено на 40% средств больше, чем в прошлом. Тогда на покупку учебников для школьника направляли 1000 рублей, теперь 1400", – отчитался министр Костенко.

На 100% учебниками обеспечены школы Ярового, ЗАТО Сибирский, Косихинского, Краснощековского, Курьинского, Новичихинского, Немецкого, Тюменцевского и Усть-Пристанского районов. К проблемным районам министр отнес Зональный, Каменский, Красногорский, Кулундинский, Петропавловский, Родинский, где обеспеченность составляет 97%.

Эти районы на контроле министерства, заверил чиновник.

Подвоз школьников

В Алтайском крае более 12 тысяч учеников в 722 населенных пунктах не имеют возможности ходить в школу в своем населенном пункте, в основном это касается маленьких сел. Их довозят в другое село или город на специальных автобусах. Для этого выделено 483 транспортных средства.

"Почти во всех районах завершено лицензирование школьных автобусов. В районах, еще не получивших лицензии для осуществления перевозок детей школьными автобусами, работа должна быть завершена до начала учебного года", – сказал Костенко.

Много вопросов и к качеству обустройства пешеходных переходов у школ. По словам заместителя министра транспорта Дмитрия Коровина, почти в половине муниципалитетов края выявлены нарушение национального стандарта.

Где брать учителей?

Одна из главных проблем в регионе – кадровая. Сейчас в школах края свободны 147 вакансий педагогов. Максим Костенко напомнил о вкладе региональной власти в решение этой проблемы, а именно об увеличении фонда заработной платы и переходе региона на новую систему оплаты труда. Об этом мы подробно рассказывали в материале "Расти большая. Алтайским учителям повысят зарплаты".

Но и районы пытаются что-то делать. В Целинном, например, дают по 20 тысяч рублей подъемных и в течение трех лет компенсируют аренду жилья, заключают целевые договоры с вузами. Привлекают "целевиков" и в Тальменском районе. А в Павловском районе молодым педагогам выплачивают 100 тысяч подъемных, подчеркнул министр.

Максим Костенко пожурил несколько районов за недостаточное привлечение молодых специалистов. Это Алтайский, Ельцовский, Косихинский, Мамонтовский, Михайловский, Суетский, Табунский, Шипуновский районы. Похвалил за омоложение кадров Бийский, Завьяловский, Кулундинский, Поспелихинский районы.

Строительство школ

"До 2025 года в регионе будет построено 19 новых школ и 49 пристроек к действующим. Это позволит создать дополнительно 23,7 тысячи учебных мест. Только до конца 2019 года в крае появится 1,1 тысячи мест", – сказал Костенко.

В текущем году будут построены школы в Усть-Волчихе Волчихинского района и Заводском Троицкого района.

Это же позволит решить вопрос с учебой в две смены. В 2019-2020 годах во вторую смену будут учиться 16% алтайских школьников, это на один процент меньше чем годом ранее, добавляет министр.

Но строительство школ в регионе "стопорится". И не столько из-за денег, сколько из-за установленной регламентами низкой сметной стоимости работ. По словам министра строительства Ивана Гилева, по этой причине уже дважды не состоялись торги на строительство школы в Новоалтайске. И ситуация будет ухудшаться, прогнозирует Гилев.

Хорошие районы — плохие районы

В целом на заседании со знаком плюс отчитался заместитель главы администрации города по социальной политике Александр Артемов. В городе 85 школ, за лето все нарушения и недоделки, выявленные разными контролирующими ведомствами, устранили.

"Во всех школах круглосуточная охрана и пропускной режим, везде есть кнопка экстренного вызова и автоматическая пожарная сигнализация, паспорта безопасности получили, проверку готовности прошли все школы", – рассказал чиновник.

Даже школьные автобусы, а их в городе 18, и те получили лицензии на перевозку учеников. Обеспеченность учебниками – 100%. По отказу от второй смены вопросы есть, но все-таки краевая столица имеет самые переполненные школы, здесь переход объективно дольше.

Какие районы "отличились" со знаком минус мы упоминали в тексте. Стоит отметить, что резкой критики от губернатора не было ни в сторону муниципалитетов, ни в сторону министерств. Зато неоднократно спасибо во время заседания сказали губернатору. Так, глава Целинного района Виктор Бирюков рассыпался в словах благодарности за помощь в решении многовековой проблемы – организации мест в детских садах (в районе появится два новых дошкольных учреждения) и попросил помочь заменить окна в шести школах и четырех садиках.

"Вы душите в объятьях", – пошутил Томенко и добавил, что "так на правительстве эти вопросы не решаются". Он попросил главу оформлять свои предложения в установленном порядке.

Виктор Томенко похвалил Благовещенский, Змеиногорский районы. Попросил обратить внимание на проблемы Ельцовского, Первомайского, Солонешенского, Троицкого и Шипуновского районов.