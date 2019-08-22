Барнаульские новостройки подорожали на 20%. И это не предел

Барнаульские новостройки подорожали начала года. В зависимости от проекта цены выросли на 6-22%. Корректируют финансовую политику все застройщики: и работающие по договорам долевого участия, и перешедшие на проектное финансирование. При этом следующем году на рынке возникнет дефицит новых квартир, и цены устремятся вверх с большей скоростью.

Какие застройщики перешли на эскроу-счета?

Сейчас в крае квартиры через эскроу-счета продают квартиры в четырех жилых комплексах. Первыми перешли на проектное финансирование "Домстрой-Барнаул" с ЖК "Моховая поляна" и "Барнаулкапстрой" с микрорайоном "Парковый". Их строительство началось в прошлом году.

В 2019 году новосибирская компания "Вира-Строй" объявила о продаже квартир в доме на ул. Балтийской, 93 через эскроу-счета. Недавно застройщик запустил в работу еще один проект – дом на ул. Сергея Ускова, 41. Квартиры в нем также будут продавать через банк. Новичком рынка проектного финансирования стала компания "Союз". Она приступила к строительству в новом квартале 2038.

"Разрешение на строительство двух домов в квартале 2038 мы получили в этом году. Сейчас подали заявку на получение разрешения на привлечение средств дольщиков. Хоть это и проектное финансирование, но требования сохраняются. К строительству мы уже приступили, у дома №4 забиваем сваи, в сентябре появится первый этаж. Возводим объект мы пока за счет собственных средств, ведем переговоры с несколькими крупными банками. С кем заключим договор, еще не решили, все зависит от условий" — рассказал Amic.ru заместитель директора ИСК "Союз" Александр Мишустин.

Насколько вырастут цены?

Стоимость квадратного метра жилья в новостройках уже выросла от 6 до 22% в зависимости от типа жилья, отмечает Мишустин. Квартиры в панельных домах подорожали на 6-14%, в кирпичных — на 7-22%. При этом застройщики, возводя проекты по старой схеме, с привлечением средств дольщиков, уже закладывают в цены все будущие издержки.

В следующем году строители ожидают еще больший рост цен. Дело в том, что с 1 июля 2018 года выдано всего 14 разрешений на строительство. И некоторые проекты до сих пор не начаты. Из-за этого происходит "вымывание" квартир с рынка, а спрос превышает предложение.

"В следующем году будет дефицит квартир, цен вырастут", — уверен Александр Мишустин.