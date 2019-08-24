Суббота, 24 Август, 08:55

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 65,6
€ 72,62
Обь
174см +2

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Лесные пожарыОтключения горячей водыПолитические скандалы на Алтае
Новости

Медведев уверен, что России созрела для перехода на четырехдневную рабочую неделю

, ИА "Амител"
Премьер-министр напомнил, что большинство россиян раньше работали по шесть дней в неделю
Медведев вновь заговорил о четырехдневной рабочей неделе / Фото: ivbg.ru

Медведев вновь заговорил о четырехдневной рабочей неделе / Фото: ivbg.ru

Переход россиян на четырехдневную рабочую неделю в будущем, но с сохранением зарплаты, обсудил премьер-министр Дмитрий Медведев с руководителем Российского союза промышленников и предпринимателей Александром Шохиным, сообщает РИА "Новости".

"Нужно думать об изменениях в трудовом законодательстве, имея в виду различные формы регулирования труда, включая так называемый удаленный труд и гибкий график работы", — отметил Медведев.

По его мнению, к подобному шагу следует подойти постепенно, учитывая также и потребности работодателей.

"Это должно сопровождаться ростом производительности труда с одной стороны, если речь идет о полноценной рабочей неделе, и, конечно, сохранением той заработной платы, которая имеется", — премьер.

Кроме того, он напомнил, что большинство россиян раньше работали по шесть дней в неделю.

"Общество развивается, технологии не стоят на месте, именно поэтому эти вопросы появляются в повестке дня", — обратил внимание Медведев.

Теперь, как он уверен, в России назрела дискуссия по этому вопросу.

Ранее премьер Медведев поручил Минтруду рассмотреть все риски четырехдневной рабочей недели.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< август 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31   
08:45
Медведев уверен, что России созрела для перехода на четырехдневную рабочую неделю 0
07:35
Жителей Барнаула приглашают танцевать восемь часов подряд 4
07:01
Черный август. 15 лет со дня теракта и гибели бортпроводников из Барнаула 16
06:32
Застывшая трагедия. Последствия чернобыльской катастрофы в проекте Герда Людвига 2
06:00
Барнаул и Бийск получат списанные троллейбусы и трамваи из Москвы 13
23:55
Брянский полицейский избил подростка до комы. СК возбудил дело 5
23:16
Барнаульца осудили за покупку "шпионской" ручки. Он подозревал жену в измене 3
22:59
"Да вы издеваетесь?": котенок и голубь встали на пути водителя в Новоалтайске 0
22:12
Суд обязал власти Рубцовска заново построить снесенный после взрыва дом 0
21:29
Новые собственники реанимируют Рубцовский хлебокомбинат 0
21:03
Квентин Тарантино ждет рождения первого ребенка 0
20:43
Заключенный сбежал из алтайской колонии и изнасиловал старушку 2
20:05
Россиянам рассказали о следующих длинных выходных 0
19:16
Свора бездомных собак устроила "тихий час" на Малахова рядом с детской площадкой 1
18:39
ЕР вызовет на ковер главу бийского отделения из-за срыва заседания гордумы 3
17:37
Видео: севший в кукурузном поле A321 пилят на куски 0
16:22
16,5 млн клиентов: "Альфа-Банк" раскрывает финансовые итоги за I полугодие 2019 года 0
16:19
Первым делом самолеты, ну а девушки потом: как встретят День Барнаула в 2019 году 2
15:47
Дальнобойщик гнал 17 часов до ветклиники, чтобы спасти умирающего кота 6
15:33
Жителям Алтая показали новый мост через Чумыш и рассказали, как по нему ездить 1
14:45
ФБК: мать антикоррупционера Москвы владеет жильем стоимостью 200 млн руб. 18
14:33
Алтай стал одним из четырех регионов, где повышают зарплаты согласно майским указам 20
14:08
Блокаднице, прожившей полгода на балконе, сделали ремонт 1
13:49
Чиновник в Дагестане "состарил" себя на 34 года ради пенсии 3
13:44
"Брокер" из алтайского села решил заработать на фондовой бирже и лишился 300 тысяч 1
13:26
Квест, чирлидинг и танцевальный баттл: в Барнауле отметили День Госфлага России 5
13:16
СМИ: с пострадавшими от радиации в Архангельске контактировали 90 человек 30
12:50
Художники в Екатеринбурге рисуют шуточные дорожные знаки 3
12:21
Барнаульцы просят "Ашан" остаться. В ход пошла петиция 88
12:20
Четыре дня без еды и воды. Пятилетняя девочка рассказала, как выжила в лесу 0
11:44
Прикоснуться к святыне: барнаульцы до вечера шли поклониться чудотворной иконе 23
11:40
Британцы покажут сериал о том, как Путин "сделал Россию великой снова" 16
11:32
Артем Поломошнов вновь избран президентом федерации шахмат Алтая 1
11:13
Огненная дуга: фотохроника Курской битвы 12
10:57
"У такой страны нет будущего". Сотни ученых высказались против репрессий в России 34
10:31
Светофоры на трех перекрестках будут отключены 23 августа на Красноармейском 5
10:27
Россияне стали чаще покупать еду в кредит 14
10:03
Как сейчас выглядит "Титаник" на дне Атлантики. Видео 0
09:33
Число долгожителей в России достигло рекордной отметки 11
09:28
Жители Косихинского района получили удобные способы оплаты услуг водоснабжения 0
09:06
Суд отказался продлевать арест на счета и имущество экс-министра Абызова 6
08:14
Фоторепортаж: как отметили День Государственного флага на Алтае 8
07:48
В Барнауле спилят аварийные деревья. Они могут упасть на автомобили 7
07:45
Территория праздника: 31 августа "Пионер Парк" проведет долгожданный розыгрыш 0
07:24
Женщину, которая спешила на похороны, не пустили в самолет. "Победа" объяснила почему 46
07:01
Квартира для студента в Барнауле: выгоднее купить или снимать 0
01:15
Дипломатическая лезгинка на каблуках: Мария Захарова станцевала на молодежном форуме 9
23:27
Названы самые "мужские" марки автомобилей 18
23:09
РБК: Сбербанк ведет переговоры о покупке 2ГИС 9
22:36
Совфед готовит закон о ввозе запрещенных лекарств для тяжелобольных 1

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.