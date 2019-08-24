Медведев уверен, что России созрела для перехода на четырехдневную рабочую неделю

Переход россиян на четырехдневную рабочую неделю в будущем, но с сохранением зарплаты, обсудил премьер-министр Дмитрий Медведев с руководителем Российского союза промышленников и предпринимателей Александром Шохиным, сообщает РИА "Новости".

"Нужно думать об изменениях в трудовом законодательстве, имея в виду различные формы регулирования труда, включая так называемый удаленный труд и гибкий график работы", — отметил Медведев.

По его мнению, к подобному шагу следует подойти постепенно, учитывая также и потребности работодателей.

"Это должно сопровождаться ростом производительности труда с одной стороны, если речь идет о полноценной рабочей неделе, и, конечно, сохранением той заработной платы, которая имеется", — премьер.

Кроме того, он напомнил, что большинство россиян раньше работали по шесть дней в неделю.

"Общество развивается, технологии не стоят на месте, именно поэтому эти вопросы появляются в повестке дня", — обратил внимание Медведев.

Теперь, как он уверен, в России назрела дискуссия по этому вопросу.

Ранее премьер Медведев поручил Минтруду рассмотреть все риски четырехдневной рабочей недели.