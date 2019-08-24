Район, где обнаружили фонтан с мертвыми птицами, недавно проверяли на благоустройство

Фонтан с мертвыми птицами в Барнауле / Фото: vk.com/barneos22

Центральный район Барнаула, в котором обнаружили фонтан с мертвыми птицами, буквально два дня назад проверялся специальной комиссией в рамках конкурса "Самый благоустроенный район".

24 августа в интернет-сообществе "Барнаул 22" рассказали про фонтан, в котором плавают мертвые птицы. "В каждой чаше плавает и разлагается голубь и воробей", — жалуются местные жители.

Фонтан находится в сквере на пересечении улицы Молодежная и проспекта Красноармейский.

Летом 2017 года сквер обновили, установив там искусственные деревья и лавочки, а также построив несколько высоких каменных клумб. Фонтан же появился годом ранее.

Рядом находится детская площадка с качелями и иными сооружениями для игр. Собственно, то что фонтан грязный и от него дурно пахнет, а рядом ходят дети, и возмущает отдыхающих там родителей.

Примечательно, что в четверг, 23 августа, специальная комиссия объездила Центральный район Барнаула, проверив благоустроенные для отдыха людей места, сообщается на официальном сайте города. Делается это в рамках ежегодного конкурса "Самый благоустроенный район".

Заместитель главы районной администрации рассказал об озеленении и благоустройстве: "Мы <...> и в то же время заботимся о комфортной жизни граждан: обустраиваются газоны и тротуары, ливневые канализации, парковочные места".

Как отмечается, в маршруте конкурсной комиссии были не только центральные части района, где сосредоточены места притяжения барнаульцев, но и удаленные улицы, которые также были проверены.

"Появление зеленых уголков и скверов, а также содержание уже имеющихся в районе также было оценено по достоинству. На следующей неделе члены комиссии подведут итоги объезда, суммируя баллы по каждому из критериев оценки конкурсных объектов", — говорится в сообщении.

Комиссия приступила к работе по подведению итогов конкурса на самый благоустроенный район 20 августа. За эти дни были проверены все места отдыха в городе. Осталось ждать победителя.

Впрочем, на мертвых голубей в этом фонтане уже жаловались. В апреле прошлого года там вылавливали птиц лопатами. В мэрии тогда рассказали, что это благоустроенное место действительно облюбовали голуби. А причина такой любви весьма банальна — подкармливают отдыхающие в сквере люди.