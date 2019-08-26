Тело новорожденного ребенка обнаружили в мусорном баке в Барнауле

Труп новорожденного обнаружили в мусорном баке в Барнауле в понедельник утром, 26 августа, пишет "Алтайская правда".

Инцидент произошел во дворе одного из многоэтажных жилых домов в Ленинском районе. На теле малыша нет внешних признаков насильственной смерти.

Сейчас на месте происшествия работает следственная группа. Ведется осмотр и опрос возможных свидетелей. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая поможет установить причину смерти ребенка.

Информацию изданию подтвердили в СУ СКР по Алтайскому краю. Проводится доследственная проверка.

Ране в Бийске нашли тело младенца, завернутого в полиэтиленовый пакет. Мать ребенка нашли в доме у знакомых, где она пряталась. Она объяснила свой поступок тем, что малыш плакал.