Тело новорожденного ребенка обнаружили в мусорном баке в Барнауле

Труп новорожденного обнаружили в мусорном баке в Барнауле в понедельник утром, 26 августа, пишет "Алтайская правда".
Инцидент произошел во дворе одного из многоэтажных жилых домов в Ленинском районе. На теле малыша нет внешних признаков насильственной смерти.
Сейчас на месте происшествия работает следственная группа. Ведется осмотр и опрос возможных свидетелей. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая поможет установить причину смерти ребенка.
Информацию изданию подтвердили в СУ СКР по Алтайскому краю. Проводится доследственная проверка.
Ране в Бийске нашли тело младенца, завернутого в полиэтиленовый пакет. Мать ребенка нашли в доме у знакомых, где она пряталась. Она объяснила свой поступок тем, что малыш плакал.
Комментарии
Жесть.
Люди, что с вами всеми? Маленькую беззащитную крошечку в мусор?
Регулярно находят мёртвых младенцев в мучорном баке. Все случаи как под копирку. Прям система.
чем выше плотность населения тем злее люди, город делает людей слабыми и злыми.
национальность-то какая? что-то много в последнее время жён гастарбайтеров по Барнаулу бродит с малолетними выводками толпой
Бомж наткнулся?
Скрепно-духовненько...
зато на Украине детей распинают
нет внешних признаков насильственной смерти
А засунуть младенца в мусорный бак это не насилие? Или он умер от воспаления легких, а на похороны денег не было?
Интересно беременную на последнем сроке нашли, которая потерялась недели две назад ? Поди намеренно терялась чтобы где-нибудь скинуть ребенка. Уже вообще ни чему не удивляешься народ деградирует с ума сходит, только страдают почему то бедные дети и животные
26.08.2019 12:52
гость
национальность-то какая? что-то много в последнее время жён гастарбайтеров по Барнаулу бродит с малолетними выводками толпой
эти,наоборот,плодятся........А Жади,да, дофига их стало........