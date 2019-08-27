"C.C. Catch – моя родственница": алтайский депутат заявил, что не платил гонорар

Депутат АКЗС Владимир Попов пояснил Daily Storm, что звезда 80-х годов – немецкая певица C.C. Catch – выступила на юбилее его жены бесплатно.

"А вы не в курсе, что она моя родственница? Двоюродная сестра", – заявил народный избранник.

Он также подтвердил информацию, что на его день рождения приезжал известный телеведущий Иван Ургант.

"Ивана Урганта я знаю очень давно, – рассказал Попов. – Иван Ургант прилетел, мы ему сюда купили билеты и потом еще съездили с ним в Горный Алтай, там сняли сюжет".

Депутат уточнил, что он знаком со многими людьми в шоу-бизнесе, так как его младшая дочь – Диана Завидова – достаточно популярная артистка.

Ранее в интернете появилась запись с юбилея супруги парламентария, где немецкая певица исполняет один из своих хитов Heaven and Hell.

В прошлом году Владимир Попов был исключен из партии КПРФ. В конце 2017 года Попов стал одним из трех депутатов АКЗС от фракции КПРФ, кто намеренно проголосовал за принятие регионального бюджета, тогда как официальная позиция фракции была голосовать против. После этого инцидента коммунист и депутат Андрей Сартаков лишился должности первого секретаря Барнаульского горкома КПРФ.