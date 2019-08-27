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"C.C. Catch – моя родственница": алтайский депутат заявил, что не платил гонорар

, ИА "Амител"
Владимир Попов объяснил выступление знаменитостей на семейных праздниках

Депутат АКЗС Владимир Попов пояснил Daily Storm, что звезда 80-х годов – немецкая певица C.C. Catch – выступила на юбилее его жены бесплатно.

"А вы не в курсе, что она моя родственница? Двоюродная сестра", – заявил народный избранник.

Он также подтвердил информацию, что на его день рождения приезжал известный телеведущий Иван Ургант.

"Ивана Урганта я знаю очень давно, – рассказал Попов. – Иван Ургант прилетел, мы ему сюда купили билеты и потом еще съездили с ним в Горный Алтай, там сняли сюжет".

Депутат уточнил, что он знаком со многими людьми в шоу-бизнесе, так как его младшая дочь – Диана Завидова – достаточно популярная артистка.

Ранее в интернете появилась запись с юбилея супруги парламентария, где немецкая певица исполняет один из своих хитов Heaven and Hell.

В прошлом году Владимир Попов был исключен из партии КПРФ. В конце 2017 года Попов стал одним из трех депутатов АКЗС от фракции КПРФ, кто намеренно проголосовал за принятие регионального бюджета, тогда как официальная позиция фракции была голосовать против. После этого инцидента коммунист и депутат Андрей Сартаков лишился должности первого секретаря Барнаульского горкома КПРФ.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

27.08.2019 08:35
- гость -

Ай да молодец депутат! Зачётно "плюнул в лицо" народу!

0  0
27.08.2019 08:36
Гость

Ага, прям как у золотой судьи Хахалевой! Все артисты друзья и поют на халяву!
За дебилов что ли людей считают

0  0
27.08.2019 08:36
Володя

да чихал он на всех, и правильно делает

0  0
27.08.2019 08:40
Гость

А дедушка у него случайно не Фрэнк Синатра?

0  0
27.08.2019 08:41
Володя

Попов из бюджета деньги не берёт, всё по закону, какие к нему претензии? Если что есть предъявить? пускай работает МВД, ФСБ, прокуратура, они как раз кормятся на наши налоги.

0  0
27.08.2019 08:42
- гость -

А мы то думали, что он ещё в 1986 посмотрел на C.C. Catch и начал копить деньги, а через 34 года скопил

0  0
27.08.2019 08:43
- гость -

А вертолётик подогнала Гослесохрана ?

0  0
27.08.2019 08:46
- гость -

Ну вот всё и стало на свои места! И вообще как так можно избирателям не знать родственников своих кумиров?

0  0
27.08.2019 08:50
- гость -

Володя, какие претензии? Да он подает декларацию, что у него доход менее 20 000 рублей в месяц, а у жены менее 10 000 рублей в месяц и при этом у них Bentley Continental и прочие не дешёвые транспортные средства.
В любой цивилизованной стране, если бы он не смог обяснить как так, то сразу бы сел.

0  0
27.08.2019 08:51
Гость

Из такого поспешного и нелепого объяснения явствует, что с доходами скорее всего всё не так чисто как кажется и по всей видимости он чего-то испугался

0  0
27.08.2019 08:55
Володя


27.08.2019 08:50
- гость -

нет цивилизованных законов в России, хотели капитализма и красивой жизни, кушайте, деньги, деньги, деньги и ничего больше не надо

0  0
27.08.2019 08:56
гость

Неуплата налогов в особо крупном размере, обналичка, прочие махинации - красавчик уже должен перед следователем обьяснятся откуда накопления!

0  0
27.08.2019 08:57
- гость -

Попов красавчик! Ловко обвел вокруг пальца электорат

0  0
27.08.2019 09:00
Володя


27.08.2019 08:51
Гость

А Вы не знали, что у него бизнес? только оформлен на дочь

0  0
27.08.2019 09:01
гость

вполне возможно, что у бывшего водителя совхоза, откуда много немцев уехали в Германию в 80- 90-е, немецкая певица родственница.))

0  0
27.08.2019 09:02
Володя


27.08.2019 08:57
- гость -
знает с кого брать пример

0  0
27.08.2019 09:10
- гость -

Авиашоу покрутились бесплатно из уважения к депутату. Летели мимо, скучно, заняться нечем. Смотрят, бааа, наш старый друг, давай-ка десяток кругов нарежем, покуражимся!
Инфа 100%, все пилоты двоюродные браться Попова.

0  0
27.08.2019 09:14
Гость

Если я правильно понимаю, то в сложившейся ситуации ФНС и ОБЭП должны провести комплексную углубленную проверку юридических лиц принадлежащих фигуранту и его родственникам на предмет взаимоотношений с контрагентами, наличия среди них однодневок, реальности сделок, обналичивания денежных средств, выдачи беспроцентных займов аффилированным лицам и т.п.

0  0
27.08.2019 09:16
- гость -

Кто знает, напишите откуда у Попова столько легких денег? Какой такой бизнес сверхприбыльный на дочь записан?

0  0
27.08.2019 09:16
- гость -

Ну что "патриоты", попрётесь на следующий плейбисцит ???

0  0
27.08.2019 09:17
Медведь-шатун

Красава как всем нос утёр, это депутат АК, представляю что в госдуре творится....

0  0
27.08.2019 09:18
Володя


27.08.2019 09:14
Гость
так-то да, вот только им то-ли ума не хватает, то-ли смелости начать и довести до конца

0  0
27.08.2019 09:21
- гость -

Хлопцы резвятся - знают, что население надо гнобить и унижать - тады на выборах больше голосов получат...

0  0
27.08.2019 09:22
- гость -

Таких депутатов АКЗС надо взашей гнать пока Земля не кончится. Люди ждут реальной инициативы, помощи в решении жизненно важных вопросов, например снижения транспортного налога для жителей края, улучшения медицинского обслуживания, прекращения всяких мздоимств в школах, детских садах и высших учебных заведениях..!? А этот депутат своим поведением усиливает недовольство людей......

0  0
27.08.2019 09:22
Ируся

надо C.C. Catch сказать,что у нее такие родственники живут в Барнео, а то она,наверняка не в курсе такого щастья.......

0  0
27.08.2019 09:23
Володя


27.08.2019 09:16
- гость -
в интернете всё есть

0  0
27.08.2019 09:24
гость

Этот нехороший человек Попов давно должен был сидеть в тюрьме ему только там и место .он Россию уже лет 30 грабит куда только органы смотрят.наверное платит хорошо или боятся ведь он без берегов своих крестьян бьет как крепостных не били ----барин настоящий

0  0
27.08.2019 09:28
- гость -

27.08.2019 09:23
Володя
в интернете всё есть

Что именно есть в твоем интернете?

SBIS не знает ни одного юрлица на Диану Завидову.
Вроде как она певица начинающая, но в вк пишет:
"21 июл в 13:21
Благодарю своих папу и маму за эту жизнь!"

Папа и концертный стартап щедро финансирует

0  0
27.08.2019 09:32
- гость -

27.08.2019 08:50
- гость -
...и при этом у них Bentley Continental и прочие не дешёвые транспортные средства.

Он не платил на Bentley Continental, у него двоюродный брат директор Bentley и прочих производителей недешёвых транспортных средств

0  0
27.08.2019 09:33
Володя


27.08.2019 09:28
- гость -

старшая дочь у него бизнесом занимается, Диво Алтай

0  0
27.08.2019 09:36
- гость -

Какой такой бизнес сверхприбыльный на дочь записан?

масло делает она
ток не Диана, а Яна

0  0
27.08.2019 09:36
- гость -

Тупые, глупые понты. Выпендреж редко хорошо кончается, дело времени.

0  0
27.08.2019 09:38
- гость -

Честно говоря, я ожидал увидеть его комментарий, что ему друзья подарили выступление C.C. Catch. А он решил потроллить народ.

0  0
27.08.2019 09:41
- гость -

Если бы деньги были бы с бизнеса дочери, то он бы так и сказал, предоставив сответствующие докуенты, а не сочинял бы сказки.

0  0
27.08.2019 09:44
ГОСТЬ

27.08.2019 08:50
- гость
ага, еще и супсидии наверняка получают как малоимущие))))))))

0  0
27.08.2019 09:47
- гость -

Диво Алтая, ООО
2261008093

https://www.rusprofile.ru/id/2214600

По открытым данным за 2017 год
Выручка 1,9 млрд рублей
Прибыль 545 тыс. рублей
Рентабельность продаж -1% (минус 1 процент)

Среднесписочная численность 104 сотрудника
Налогов на зарплату уплачено 2,3 млн рублей.
2300000/12 месяцев/104 сотрудника = 1843 рубля в месяц на сотрудника.
Все сидят меньше чем на минималке, на з/п в 5000 руб./мес.

Предприятие с нулевой рентабельностью, работники живут на 5000 руб./мес, и житье на широкую ногу депутата. Что-то не страстается.

0  0
27.08.2019 09:47
- гость -

27.08.2019 09:38
- гость -

Эти слуги народные уже давно и открыто смеются народу в лицо.

0  0
27.08.2019 09:49
- гость -

Диво Алтая
Судебные дела
В качестве ответчика: 21

Ну это круто.

0  0
27.08.2019 09:49
- гость -

27.08.2019 09:47
- гость -

А это уже головоломка для ФНС.

0  0
27.08.2019 09:54
- гость -

А Ургант двоюродный племянник!!

0  0
27.08.2019 09:55
- гость -

Комментаторы, вы злые и завистливые свиньи! Нет что бы порадоваться объединению семьи, а вы на слюну исходите.

0  0
27.08.2019 09:57
Гостю 09:55

Так он с женой расходился что ли?
А СиСи подарил в честь возвращения?

0  0
27.08.2019 10:03
- гость -

Так он с женой расходился что ли?

Я не знаю расходился он или нет. Не интересуюсь чужими семейными делами. Может быть все намного проще. Он всю сознательную жизнь искал родственников и в аккурат к юбилею жены нашел. А С.С.Кэтч настолько растрогалась, что сразу же согласилась прилететь в гости к брату и спела одну или две песни. Возможен такой вариант, хоть он и смахивает на сценарий индийского кино? Я считаю, что вполне возможен.

0  0
27.08.2019 10:09
- гость -

"Возможен такой вариант"

Только теоритически. Вероятность такого события не более чем приземление инопланетного корабля на площади Октября.

0  0
27.08.2019 10:15
- гость -

27.08.2019 10:03
- гость -

У народных избранников, вот ведь везуха, родители, жены/мужья, дети, всегда оказываются талантливыми бизнесменами. А шоу-бизнес- родственниками/друзьями/одноклассниками. И других вариантов нет.

0  0
27.08.2019 10:20
- гость -

Население края такими новостями не запутаешь! 8 сентября они в едином порыве проголосуют за воров и жуликов и их спойлеров!!!

0  0
27.08.2019 10:28
- гость -

Капец наглец. Слов нет.

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