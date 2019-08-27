Не моя сестра. Алтайский депутат Попов открестился от родства с C.C. Catch

Певица C.C. Catch не является двоюродной сестрой депутата Алтайского Заксобрания Владимира Попова, сообщает ГТРК "АЛТАЙ" со ссылкой на слова самого парламентария.

"Сам ли Попов так пошутил, или журналисты это придумали, депутат не уточнил. Он сообщил, что его замучили вопросами, а сколько же он заплатил за выступление звезды на дне рождения своей жены", — рассказали в программе "Вести-Алтай".

Ранее в интернете появилась видеозапись с юбилея супруги парламентария, где немецкая певица исполняет один из своих хитов Heaven and Hell. После Попов пояснил Daily Storm, что звезда 80-х годов выступила бесплатно. "А вы не в курсе, что она моя родственница? Двоюродная сестра", — заявил депутат.

Он также подтвердил информацию, что на его день рождения приезжал известный телеведущий Иван Ургант. "Ивана Урганта я знаю очень давно. Иван Ургант прилетел, мы ему сюда купили билеты и потом еще съездили с ним в Горный Алтай, там сняли сюжет", — рассказал Попов.

В прошлом году Попов был исключен из партии КПРФ. В конце 2017 года Попов стал одним из трех депутатов АКЗС от фракции КПРФ, кто намеренно проголосовал за принятие регионального бюджета, тогда как официальная позиция фракции была голосовать против.