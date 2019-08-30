Алтайский депутат предложила Медведеву развивать детские лагеря. Инициатива одобрена

Инициатива депутата Госдумы от Алтайского края Натальи Кувшиновой по модернизации и созданию новых мест детского отдыха была поддержана Министерством просвещения России, рассказали в пресс-службе парламентария.
"В целях развития инфраструктуры организаций отдыха детей и их оздоровления <...> министерством разработан проект ведомственной целевой программы "Развитие сферы отдыха и оздоровления детей", – говорится в ответе ведомства на запрос депутата.
Ранее Кувшинова отправила на имя премьер-министра Дмитрия Медведева письмо с просьбой рассмотреть возможность принятия соответствующей госпрограммы.
"Многие детские лагеря годами не ремонтируются и об этом нам сообщают наши избиратели, нам важно создавать комфортные и безопасные условия для отдыха детей", – рассказала Кувшинова.
"Планируется совершенствование государственного регулирования сферы организации отдыха и оздоровления детей, развитие и модернизация инфраструктуры, создание новых мест, в том числе посредством государственно-частного партнерства, повышение доступности услуг в сфере организации отдыха и оздоровления детей", – пояснила депутат.
В настоящее время проект проходит процедуру согласования с Минэкономразвития и Минфином.
Ранее сообщалось, что на "Бирюзовой Катуни" будет построен алтайский "Артек".
Комментарии
Классика ЕР! Строим в бору детские лагеря, люди молчат. Делаем из них в базы отдыха, люди молчат. Продаем их по частям, люди молчат. Строим котеджи, люди молчат.
Путевка тоже будет 1000000 стоить, у меня премянник выиграл к конкурсе, дали путёвку в "Артек", хорошо, только проезд за свой счет, в 70 тысяч обошлось, не жалеют но кредит еще не выплатили...
Лучше бы предложила Медведеву в отставку подать вместе со своим ущербным правительством.