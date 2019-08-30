Барнаульскому учителю нужно полгода копить на iPhone XS Max 512 ГБ. Если не кушать

Эксперты "Авито Работа" выяснили, насколько доступен учителям Барнаула флагманский смартфон от Apple — iPhone XS Max 512 ГБ, сравнив среднюю зарплату педагога со стоимостью гаджета.

Новый "яблочный смартфон" можно приобрести за 123 тыс. рублей, если брать в фирменном магазине. Учитель же в Барнауле в среднем получает около 21,3 тыс. рублей. Таким образом, потребуется копить больше пяти месяцев, если откладывать весь ежемесячный доход полностью.

Меньше всего копить придется учителям из Москвы — три месяца при зарплате в 42,6 тыс. рублей. Дольше всего откладывать всю зарплату придется педагогам из Воронежа — около семи месяцев при зарплате в 17,5 тыс. рублей. В среднем по России новый iPhone обойдется учителям в 4,8 зарплат.

По данным "Авито", смартфоны Apple занимают первое место по популярности среди смартфонов.

Ранее сообщалось, что алтайские учителя с 1 сентября перейдут на зарплаты с базовым окладом в 7 тыс. рублей.