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Новоалтайск обогнал Барнаул по средней зарплате на 700 рублей

, ИА "Амител"
В 10 муниципальных образованиях зарплата остается невысокой – менее 22 тыс. рублей
Средняя зарплата на Алтае составила 30481 рубль / Фото: ivbg.ru

Средняя зарплата на Алтае составила 30481 рубль / Фото: ivbg.ru

По всем территориям Алтайского края за первое полугодие наблюдается положительная динамика средней зарплаты – 109,2% относительно аналогичного периода 2018 года, сообщает региональный Минтруд.

Среднемесячная зарплата по крупным и средним организациям за январь – июнь 2019 года составила 30481 рубль. По районам – 24474 руб. и 33620 – по городам края.

Среди муниципальных образований самые высокие зарплаты по крупным и средним организациям сложились в Новоалтайске (36849 руб.), Барнауле (36153), Заринске (35053) и Белокурихе (30313).

Среди районов первое место занимает Змеиногорский (33092 руб.), далее идут Кулундинский (29909) и Благовещенский (28413).

Средний доход по районам края – 24474 руб. Выше этой отметки зарплаты в 17 территориях. В 38 районах темпы роста складываются выше среднекраевого (109,2%): в Романовском (115,4%), Калманском (115,2%), Усть-Пристанском (115,1%), Завьяловском (113,9%), Мамонтовском (113,9%), Заринском (113,8%). Среди городов – Яровое (112,8 %) и Новоалтайск (110,7 %).

В 10 муниципальных образованиях зарплата остается невысокой – менее 22 тыс. рублей (Алейский, Бурлинский, Быстроистокский, Ельцовский, Залесовский, Солонешенский, Солтонский, Третьяковский, Тюменцевский, Чарышский районы).

Ранее сообщалось, что по итогам первого месяца 2019 года средняя зарплата в Алтайском крае составила 23941 руб.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

31.08.2019 10:07
- гость -

Завтра 1 апреля?

0  0
31.08.2019 10:40
1212

ну так почему не пишите что это до вычетов налогов

0  0
31.08.2019 10:44
- гость -

зарплаты по крупным и средним организациям

0  0
31.08.2019 10:55
- гость -

Да, да, да! Кто бы сомневался. Вообще, от хороших новостей уже не по себе становится. Вот, например прошлым летом, не далее, вечная молодость нам широко улыбнулась своей беззубой улыбкой.

0  0
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