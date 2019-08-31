Новоалтайск обогнал Барнаул по средней зарплате на 700 рублей

По всем территориям Алтайского края за первое полугодие наблюдается положительная динамика средней зарплаты – 109,2% относительно аналогичного периода 2018 года, сообщает региональный Минтруд.
Среднемесячная зарплата по крупным и средним организациям за январь – июнь 2019 года составила 30481 рубль. По районам – 24474 руб. и 33620 – по городам края.
Среди муниципальных образований самые высокие зарплаты по крупным и средним организациям сложились в Новоалтайске (36849 руб.), Барнауле (36153), Заринске (35053) и Белокурихе (30313).
Среди районов первое место занимает Змеиногорский (33092 руб.), далее идут Кулундинский (29909) и Благовещенский (28413).
Средний доход по районам края – 24474 руб. Выше этой отметки зарплаты в 17 территориях. В 38 районах темпы роста складываются выше среднекраевого (109,2%): в Романовском (115,4%), Калманском (115,2%), Усть-Пристанском (115,1%), Завьяловском (113,9%), Мамонтовском (113,9%), Заринском (113,8%). Среди городов – Яровое (112,8 %) и Новоалтайск (110,7 %).
В 10 муниципальных образованиях зарплата остается невысокой – менее 22 тыс. рублей (Алейский, Бурлинский, Быстроистокский, Ельцовский, Залесовский, Солонешенский, Солтонский, Третьяковский, Тюменцевский, Чарышский районы).
Ранее сообщалось, что по итогам первого месяца 2019 года средняя зарплата в Алтайском крае составила 23941 руб.
Комментарии
Завтра 1 апреля?
ну так почему не пишите что это до вычетов налогов
зарплаты по крупным и средним организациям
Да, да, да! Кто бы сомневался. Вообще, от хороших новостей уже не по себе становится. Вот, например прошлым летом, не далее, вечная молодость нам широко улыбнулась своей беззубой улыбкой.