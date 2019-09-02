Старый базар в Барнауле обещают открыть до конца 2019 года

Старый базар в Барнауле откроется до конца 2019 года, сообщила Amic.ru куратор проекта Анна Поломошнова.
"Работаем в графике. Заканчиваются строительные работы. В планах закупить все необходимое для работы базара оборудование. Уверены, что до конца года рынок будет открыт", – рассказала Поломошнова.
Ранее сообщалось, что на барнаульском Арбате, на котором находится и сам базар, сносят последние киоски. "Ждем нового, лучшего для улицы, района и города! Ждем перемен!" – написали в соцсетях барнаульцы.
Жители отметили, что сейчас киоски вечерами притягивали скорее тех, кому не терпелось справить нужду.
Вместо старых павильонов установят новые, которые дополнят обновленное здание "Старого базара". Об этом в апреле рассказывал автор проекта – архитектор "Алтайгражданпроекта" Евгений Башкиров.
Речь идет о десятках специальных павильонов, где туристы и гости пешеходной улицы Мало-Тобольской будут пробовать продукцию алтайских производителей.
Планируется, что на этой территории будут проходить различные фестивали меда, сыра, молочной продукции, а зимой на пешеходной зоне – строить снежный городок.
Комментарии
"фестивали меда, сыра, молочной продукции"
Только гулупцы покупают продукцию на всяких ярмарках которые работают один день. В случае некачественного товара продавца уже не найти.
поэтому берите просроченное в пятерочке? и из настоящего там ничего нет....гадость одна
Не, он сам делает. Из молока которое сам надоил, у собственной коровы, которая щипала траву, которую он лично вырастил
2.09.2019 13:56
- гость -
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Что чушь - то городите!?! Как раз на ярмарках всё самое свежее и качественное. На, недавно проходившей, на пл. Сахарова ярмарке мёда всё было проверено и лаборатория находилась тут же рядом. Вы, наверно, откусите дома кусок от продукта и бежите его сдавать в магазин - не понравилось, а по - просту дурью страдаете!!!