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Погибшая в жутком ДТП недавно переехала в Бийск и хотела начать все с чистого листа

, ИА "Амител"
Перед гибелью Татьяна Аскендерова успела распаковать вещи и оформить дочь в школу

27 августа погибшей Татьяне исполнилось 27 лет / Фото: instagram.com/tatiana27.08/

27-летняя Татьяна Аскендерова, погибшая в Бийске в страшном ДТП, о котором сегодня говорят практически все жители наукограда, недавно переехала в город и мечтала открыть свой магазин, пишет алтайская "Комсомольская правда"

Татьяна погибла рано утром в субботу, 31 августа. Шансов выжить у нее не было – ее разорвало пополам. Водитель, когда пытался скрыться от сотрудников полиции, вылетел на часть тротуара возле пешеходного перехода, на котором стояла погибшая. Очевидцы рассказывали, что молодой человек за рулем был в нетрезвом состоянии.

Татьяну, которой 27 августа исполнилось 27 лет, похоронят 3 сентября в родном селе Березовка в Красногорском районе.

По словам ее родственников, последние несколько лет она вместе с дочерью жила в Кемерове, но незадолго до трагедии переехала в Бийск, поближе к родственникам. Перед гибелью успела распаковать вещи и оформить дочь в школу.

"Мечтала открыть свой магазин товаров ручной работы в окрестностях Бийска. Она и сама делала разные поделки. Начала уже оформлять свое дело, все организовывала", – рассказал бывший муж погибшей, с которым теперь останется жить их общая дочь.

"30 августа был день рождения у подруги, отмечали в кафе. Кто-то из девчонок раньше уехал, а Танюша осталась до самого закрытия. Девчонки говорят, что звали ее домой – не поехала", – рассказала подруга погибшей.

В настоящее время водитель и его пассажир находятся в больнице. По неподтвержденной информации, именно водитель пострадал меньше всего, его товарищ повредил позвоночник и уже не сможет ходить. Свои аккаунты в социальных сетях водитель уже удалил.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

2.09.2019 16:02
- гость -

Это Навальный пол года в изоляторе проводит - опасный для общества криминальный элемент. А вот водитель-алкаш-убийца сидит дома и аккаунты в социальных сетях удаляет?

0  0
2.09.2019 16:09
- гость -

Водитель отсидит и выйдет, а девушку уже не вернуть...

0  0
2.09.2019 16:10
- гость -

Хоть тут-то навального не приплетайте, крысу эту продажную. Земля пухом девчонке, из-за урода погибла.

0  0
2.09.2019 16:15
Кирилл

Действительно страшная трагедия! Соболезную родным и близким.

0  0
2.09.2019 16:30
- гость -

Незачем шарахаться по ночам по кафешкам, ребенка пристроила и айда бухать.

0  0
2.09.2019 16:33
BLATNOI

"30 августа был день рождения у подруги, отмечали в кафе. Кто-то из девчонок раньше уехал, а Танюша осталась до самого закрытия. Девчонки говорят, что звали ее домой – не поехала", – рассказала подруга погибшей.

0  0
2.09.2019 16:43
- гость -

была бы трезвая, мож среагировала. А так водила под алкашкой и тетка под алкашкой.

0  0
2.09.2019 16:43
- гость -

нашли друг друга

0  0
2.09.2019 16:44
- гость -

2.09.2019 16:30
- гость -
Да-да, все как обычно - самадуравиновата. Не тот, кто сбил, а кого сбили. На тротуаре...

0  0
2.09.2019 16:44
- гость -

Виновник, помимо отсидки, должен до конца жизни содержать дочь погибшей.

0  0
2.09.2019 16:55
- гость -

Ну не до конца, а до совершеннолетия должен, это точно

0  0
2.09.2019 16:57
- гость -

2.09.2019 16:30
- гость -
Незачем шарахаться по ночам по кафешкам, ребенка пристроила и айда бухать.
------
Это ее дело. Не она пьяная за руль садилась. А вот алкашей за рулём надо отстреливать как бешеных собак.

0  0
2.09.2019 16:58
- гость -

2.09.2019 16:43
- гость -
была бы трезвая, мож среагировала. А так водила под алкашкой и тетка под алкашкой.
------
Хотела бы я посмотреть на то, как ты среагируешь, когда тебя сшибет кто-нибудь на тротуаре.

0  0
2.09.2019 17:02
- гость -

Хотела бы я посмотреть на то, как ты среагируешь, когда тебя сшибет кто-нибудь на тротуаре.
--------
Ментов с их сиренами за 5 км слышно было. И с того места там все проссматривается отлично. Шанс свалить оттуда не дожидаясь пока прилетит был. Но народ у нас не пуганный..

0  0
2.09.2019 17:02
- гость -

Интересно, есть статистика сколько людей гибнет именно в результате погони?

0  0
2.09.2019 17:06
- гость -

16:57, поддерживаю! С нашими законами, бухай, воруй и убивай, и ничего тебе не будет.

0  0
2.09.2019 17:11
- гость -

Я часто задаюсь вопросом, зачем нужна ДПС? в Барнауле на Ленина гнали, пока не убил двоих человек, в Бийске девушка погибла, тоже из-за погони, почему в США зажимают автомобиль нарушителя, и не думают о том, как сильно пострадает их авто, жалко вам железо? -начинайте тогда стрелять по колесам, в 6 утра не так многолюдно. А если не то и не другое, то сидите в кустах с треногой и стригите планы на штрафах!

1  0
2.09.2019 17:25
- гость -

видео смотрел, там не угадаешь как действовать надо. сначала надо было осознать, что тебе угрожает реальная опасность (но ты же стоишь на тротуаре), а потом убегать

0  0
2.09.2019 17:56
- гость -

2.09.2019 17:11
- гость -
руденко сам летел как идиот, без всякой погони людей угробил

0  0
2.09.2019 19:37
- гость -

Хоть тут-то навального не приплетайте, крысу эту продажную

А кого приплетать? Сказочного патриота, защитника всех обездоленных пенсионеров? Светлого байкера-водолаза с батискафа, спасителя страны?

0  0
2.09.2019 19:59
9

если действия дпс приводят к гибели надо с них тоже спрашивать.а то едет,ну бухой да.в 90% случаев доедет без происшествий,10% дтп.А когда погоня то тут все, расклад другой.90% что будет дтп и как правило суровое дтп.

0  0
2.09.2019 20:16
Пионер

если действия дпс приводят к гибели надо с них тоже спрашивать.а то едет,ну бухой да.в 90% случаев доедет без происшествий,10% дтп.А когда погоня то тут все, расклад другой.90% что будет дтп и как правило суровое дтп.

Вот просто интересно - откуда статистика?

0  0
2.09.2019 20:29
9

из жизни откуда.понятно ,что очень грубая ,но расклад примерно такой.Бухих ездит больше ,чем кто то может представить и понятное дело подавляющее большинство свой вояж благополучно завершают.А погоню за бухим без дтп трудно себе представить.Что он передумает?К алкоголю еще и адреналин добавляется,так что столб в лучшем случае.Все эти погони вот в сводках.

0  0
2.09.2019 20:54
гость

да, действительно давно назрел вопрос о действиях дпс при погоне за пьяным и последствиях. сколько уже случаев с тяжкими последствиями...

0  0
2.09.2019 22:12
Пионер

9

Руденко - никто не гнал
Рено Логан балтийская - никто не гнал
Рено и трое рабочих - никто не гнал.
Это все Барнаул. Из громкого.

Ваша статистика "из жизни" притянута за уши. Публикуют только резонансные дела. Нет информации, сколько пьяных дтп без погони чудом обошлись без жертв. Нет информации, сколько пьяных гонщиков задержано. Мы видим лишь какую-то малую часть картины.

0  0
3.09.2019 08:22
сотрудник

люди,остановитесь, почему вы решили,что погибшая,царство ей небесное и светлое местечко, была нетрезвая,только потому,что была в кафе? а потом она села за руль без памяти пьяная? не нам решать когда и сколько ей было быть в кафе. а вот этот "непьющий" и не "ходивший"в кафе заслуживает самого жесткого наказания: погубил две жизни,одну окончательно и другого сделал инвалидом. а почему вы не осуждаете его пассажира,который не принял мер к тому,чтобы водитель не сел за руль в пьяном состоянии и не остановил его во время преследования. правильно,"бешеных собак надо отстреливать",он наказание отбудет,выйдет и опять бухать,такое быдло не исправить,к сожалению

0  0
3.09.2019 15:08
1

2.09.2019 19:59
9

А если бы в автомобили были бы не бухие, а террористы? И в час пик взорвали бы торговый центр, в который бы Вы зашли?

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