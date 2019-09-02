Погибшая в жутком ДТП недавно переехала в Бийск и хотела начать все с чистого листа

27 августа погибшей Татьяне исполнилось 27 лет / Фото: instagram.com/tatiana27.08/

27-летняя Татьяна Аскендерова, погибшая в Бийске в страшном ДТП, о котором сегодня говорят практически все жители наукограда, недавно переехала в город и мечтала открыть свой магазин, пишет алтайская "Комсомольская правда".

Татьяна погибла рано утром в субботу, 31 августа. Шансов выжить у нее не было – ее разорвало пополам. Водитель, когда пытался скрыться от сотрудников полиции, вылетел на часть тротуара возле пешеходного перехода, на котором стояла погибшая. Очевидцы рассказывали, что молодой человек за рулем был в нетрезвом состоянии.

Татьяну, которой 27 августа исполнилось 27 лет, похоронят 3 сентября в родном селе Березовка в Красногорском районе.

По словам ее родственников, последние несколько лет она вместе с дочерью жила в Кемерове, но незадолго до трагедии переехала в Бийск, поближе к родственникам. Перед гибелью успела распаковать вещи и оформить дочь в школу.

"Мечтала открыть свой магазин товаров ручной работы в окрестностях Бийска. Она и сама делала разные поделки. Начала уже оформлять свое дело, все организовывала", – рассказал бывший муж погибшей, с которым теперь останется жить их общая дочь.

"30 августа был день рождения у подруги, отмечали в кафе. Кто-то из девчонок раньше уехал, а Танюша осталась до самого закрытия. Девчонки говорят, что звали ее домой – не поехала", – рассказала подруга погибшей.

В настоящее время водитель и его пассажир находятся в больнице. По неподтвержденной информации, именно водитель пострадал меньше всего, его товарищ повредил позвоночник и уже не сможет ходить. Свои аккаунты в социальных сетях водитель уже удалил.