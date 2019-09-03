Барнаульский общественный транспорт более 120 раз попадал в ДТП в этом году

За семь месяцев 2019 года в Барнауле произошло 127 дорожно-транспортных происшествий, в которых два человека погибли и 162 получили травмы, сообщили в городской Госавтоинспекции.
Причинами аварийности зачастую становятся нарушения водителями правил – несоответствие скорости конкретным условиям, выезд на полосу встречного движения, нарушение правил проезда пешеходных переходов, проезд на запрещающий сигнал светофора.
С начала года проведено 87 профилактических мероприятий по проверке общественного транспорта, работающего на маршрутах, в ходе которых выявлено 326 нарушений. Проведено 22 профилактических мероприятия "Безопасный автобус и скрытый патруль" – проверено 366 автобусов и выявлено 360 нарушений.
Было выдано 67 представлений перевозчикам об устранении причин, приводящих к нарушению ПДД.
4 сентября барнаульская Госавтоинспекция проведет профилактическое мероприятие "Автобус", в ходе которого также планируется провести беседы с водителями общественного транспорта.
В конце июня пассажирский автобус столкнулся с кроссовером в Барнауле: пострадали две женщины.
Комментарии
За семь месяцев 2019 года в Барнауле произошло 127 дорожно-транспортных происшествий, в которых два человека погибли и 162 получили травмы, сообщили в городской Госавтоинспекции.
Надо бы уточнение - 127, это только с участием автобусников?
Сегодня утром две маршрутки по встречной возле Кондитерской фабрики катались
Названные причины аварийности полная чушь. Формальная отговорка чиновников, не более того. В Барнауле отсутствует связанная система общественного транспорта. Наличие в городе маршруток это явный признак того что вопросом общественного транспорта в городе занимаются некомпетентные люди.
Если вы хотите снизить аварийность на общественном транспорте, повысить его рентабельность, необходимо выделение приоритетов в городе для проезда автобусов, троллейбусов и трамваев.
Средняя скорость перемещения общественного транспорта должна быть выше чем скорость личных автомобилей, т.е. отдельные полосы отделенные от основной проезжей части, приоритетное право проезда регулируемых и не регулируемых перекрестков.
Для этого необходимо создавать условия стимулирующие использовать общественный транспорт а не личный автомобиль. Вся парковка в центре города должна быть платной.
В правильно организованной городской транспортной системе, ЕЖЕДНЕВНОЕ использования ЛИЧНОГО автомобиля должно быть НЕ ВЫГОДНЫМ.
3.09.2019 17:21
АБОРИГЕН
Давайте ссылочку где вы это всё прочитали.
3.09.2019 18:53
Я
Читал давно. Возможно сейчас уже перевели на русский.
Vukan R. Vuchic. Urban Public Transportation Systems and Technology.