Средняя зарплата в Барнауле выросла в начале осени на 13% относительно лета

Средняя зарплата в Барнауле в начале осени выросла на 13% – такие данные показал анализ, проведенный специалистами портала по поиску работы "Зарплата.ру".

В летний период средняя зарплата в городе составила 29 017 рублей. При этом в течение лета она практически не менялась – с июня по август произошло увеличение лишь на 0,3%.

"А вот в начале осени средняя зарплата, предлагаемая работодателями, выросла относительно лета на 13,5% – она составляет 33 516 рублей", – отметили аналитики портала.

Самой высокооплачиваемой в летнем сезоне стала сфера "Транспорт, автобизнес" – в среднем работодатели обещали зарплату 47 083 рубля. Также в топе оказались сферы "Строительство, недвижимость" (41 920 рублей) и "ТЭК, энергетика, добыча сырья" (39 474 рубля).

Самую низкую зарплату предлагали работникам сферы услуг – 16 822 рубля. Чуть лучше были предложения для работников сфер "Образование, наука, языки" (19 319 рублей) и "Охрана, безопасность" (21 849 рублей).

"Традиционно, осенью количество открытых вакансий начинает увеличиваться, и этот год не стал исключением. Если сравнивать с июнем, то на начало сентября число предложений по России выросло на 10%. Такой же показатель был в 2018 году. Количество резюме за аналогичный период также увеличилось – почти на 7%", – рассказал Иван Чирков, бренд-директор портала "Зарплата.ру".

Ранее сообщалось, что заработная плата в Алтайском крае выросла по итогам пяти месяцев почти на 9%.