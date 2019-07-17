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Почти на 9%: заработная плата выросла на Алтае по итогам пяти месяцев

, ИА "Амител"
Задача по обеспечению роста заработной платы остается одной из приоритетных в деятельности правительства региона
Высокими темпами росла зарплата на Алтае в строительстве - на 20,5% / Фото: i.ytimg.com

Высокими темпами росла зарплата на Алтае в строительстве - на 20,5% / Фото: i.ytimg.com

Среднемесячная заработная плата по итогам пяти месяцев выросла в Алтайском крае почти на 9%, сообщается на официальном сайте региона.

Для повышения оплаты труда в крае увеличен региональный минимальный размер оплаты труда (МРОТ). С 1 января его размер в реальном секторе составляет 13 тыс. руб. (что на 15% выше федерального МРОТ), а для бюджетников и работников сельского хозяйства — 11 тыс. 280 руб. Также должны быть обеспечены закрепленные региональным трехсторонним соглашением обязательства работодателей по темпам роста заработной платы в зависимости от достигнутого в 2018 году размера — 110 или 115%. На выполнение поставленной задачи направлена реализация соглашений между правительством Алтайского края и органами местного самоуправления муниципальных образований, предусматривающих взаимные обязательства сторон по решению проблем в сфере оплаты труда, в том числе повышения ее уровня.

"По итогам января-мая 2019 года среднемесячная заработная плата в регионе выросла по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 8,9% и составила 26 092 рубля, в том числе в мае 2019 года — 27,8 тысячи рублей", — выяснили в региональном управлении по труду и занятости.

Высокими темпами росла зарплата в строительстве — на 20,5%, в производстве бумаги и бумажных изделий — на 19%, в сельском хозяйстве — на 15,3%, в производстве прочих транспортных средств и оборудования — на 13,8%.

"Выше среднекраевого показателя (108,9%) темпы роста заработной платы складывались в организациях 25 видов экономической деятельности, где заняты 272,8 тысячи человек, или 46,6% от среднесписочной численности работников края", — подчеркнули в ведомстве.

По-прежнему лидирующие позиции по уровню среднемесячной зарплаты занимают: железнодорожный транспорт (грузовые перевозки) — свыше 51,5 тыс. руб., финансовая деятельность — более 45 тысяч. Достаточно высокий уровень зарплаты (свыше 35 тысяч) достигнут в организациях добычи полезных ископаемых, в металлургическом производстве, производстве транспортных средств и оборудования.

Невысокой остается зарплата у работников, занятых деятельностью автомобильного грузового транспорта и услуг по перевозкам, в гостиницах и предприятиях общественного питания, в деятельности почтовой связи и по операциям с недвижимым имуществом. Доходы в названных секторах экономики складывались в диапазоне от 16,4 до 17,9 тысячи рублей. В этих организациях трудятся 32,2 тыс. человек (5,5% среднесписочной численности работников края).

В июне депутаты АКЗС потребовали от алтайского Минздрава проверить реальные зарплаты врачей. По официальной статистике зарплаты медработников растут, а по факту цифры из налоговой, опрос сотрудников показывают, что доходы не растут, а уменьшаются.

Накануне было обещано, что зарплаты учителей Алтайского края вырастут в среднем на 1000-3000 рублей к концу 2019 года.

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

17.07.2019 16:03
krash

Хорошо хоть в новостях каждый день пишут о росте зарплаты. Хоть из новостей будем знать, что жить мы стали лучше.

0  0
17.07.2019 16:04
- гость -

Ну за что не возьмется наше правительство, так сразу это все расти начинает... Поборы с населения растут, инфляция растет, плата ЖКХ растет, налоги растут, бензин растет, пенсионный возраст растет...

0  0
17.07.2019 16:06
- гость -

17.07.2019 16:03
krash
Ну почему Вы так скептически? Зарплаты действительно растут - у друзей Путина, чиновников и депутатов!

0  0
17.07.2019 16:15
- гость -

и у меня

0  0
17.07.2019 16:26
- гость -

Зазеркальцы в своем репертуаре.

0  0
17.07.2019 16:27
- гость -

По итогам января-мая 2019 года среднемесячная заработная плата в регионе выросла по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 8,9%

с таким-то аномальным ростом благосостояния пора уже и кадастровые стоимости земли и недвижимости персматривать...

0  0
17.07.2019 16:28
krash

17.07.2019 16:15
- гость -
и у меня

Кажется я нашел друга Путина ) ) Следят за нами везде

0  0
17.07.2019 16:28
- гость -

Какие лица у актеров на фото одухолитворенные.

0  0
17.07.2019 16:29
krash

"с таким-то аномальным ростом благосостояния пора уже и кадастровые стоимости земли и недвижимости персматривать..."

Так вообще то с января 2019 года и начнется оплата по новым меркам. Какраз все и пересматривают. Вы опоздали с предложением ) ) ) )

0  0
17.07.2019 16:43
Танкист

А мужики-то не знают....

0  0
17.07.2019 16:45
- гость -

17.07.2019 16:43
Танкист
А мужики-то не знают....

Класс!

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