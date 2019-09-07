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Задержан мужчина, несколько раз ударивший Памфилову выключенным электрошокером

, ИА "Амител"
Преступник скрывался после неудачного нападения на Памфилову, которая бросила в него стул
Памфилова в собственном доме подверглась нападению грабителя / Фото: m.dp.ru

Памфилова в собственном доме подверглась нападению грабителя / Фото: m.dp.ru

Полицейские задержали подозреваемого в нападении на главу ЦИК Эллу Памфилову, сообщает МВД.

"В кратчайшие сроки задержан подозреваемый в разбойном нападении на дом председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой. Им оказался уроженец одной из республик Средней Азии 1983 года рождения. В ближайшее время он будет доставлен в следственные органы", – рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Памфилова в собственном доме подверглась нападению грабителя с электрошокером. Злоумышленник в маске через окно проник на террасу дома.

Как рассказал Telegram-канал Baza, глава ЦИК заметила постороннего, когда спустилась на первый этаж, чтобы покормить кота. Злоумышленник попытался применить против нее электрошокер, но перед этим забыл его включить.

Памфилова не растерялась и дала незваному гостю достойный отпор. В частности, она бросила в него стул.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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