Идею о новой системе добровольных накоплений позитивно оценили в Госдуме

Инициативу Минфина о новой системе добровольных накоплений положительно оценил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, сообщает РИА "Новости".

Минфин разработал законопроект о новой системе добровольных накоплений под названием "О гарантированном пенсионном продукте". Основная цель – создание государственной системы гарантирования сохранности добровольных пенсионных накоплений граждан, которых также придется простимулировать для самостоятельного формирования таких накоплений. Кроме того, работодатели смогут развивать корпоративные пенсионные программы.

"Я позитивно отношусь к данному предложению. Основные идеи, я так понимаю, в этом законопроекте описаны. Мы рассмотрим, поддержим", – сказал Аксаков.

По его словам, реализация такой инициативы позволит гражданам при выходе на пенсию чувствовать себя более уверенно.

Ранее в России была разработана концепция индивидуального пенсионного капитала (ИПК), при которой накопления стали бы собственностью граждан. Предполагалось, что формироваться и храниться ИПК будет в негосударственных пенсионных фондах, куда граждане могли бы направлять средства как через работодателей, так и самостоятельно.

Стартовым капиталом, согласно концепции, могли бы стать средства, аккумулированные ранее в рамках отчислений на накопительную часть пенсии по старому механизму.

Запустить ИПК планировалось с 2020 года. Накануне замминистра финансов РФ Алексей Моисеев заявил, что Минфин РФ совместно с ЦБ вскоре представят новую модель формирования пенсионных накоплений, которая, кроме всего, еще и сменит название.