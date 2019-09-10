Ученика "выгоняют" из школы из-за пучка волос на голове как у Златана Ибрагимовича

Ученика четвертого класса красноярской школы хотят отправить на домашнее обучение за то, что мальчик обесцветил волосы и сделал модную стрижку man bun, сообщает телеканал "360".
"К нему никто не пристает, кроме завуча и директора. Никто не пристает – ни одноклассники, ни старшеклассники. Конкретно претензии у двух людей", – рассказал тренер мальчика Александр Глушков.
Школьник занимается футболом и хотел быть похожим на своего кумира – шведского футболиста Златана Ибрагимовича.
По словам тренера, к нему обратилась мама ребенка и рассказала, что на ее сына идет сильное давление.
В администрации школы якобы уверены, что мальчик покрасил волосы в неестественный цвет, а хвостик на голове напоминает прически 1930-х годов в стиле гитлерюгенд. Теперь же, когда на историю обратили внимание СМИ, там отказываются комментировать ситуацию, сообщает телеканал.
Как пишет "Комсомольская правда", пресс-секретарь администрации школы рассказала, что с 2 сентября в школе вступило в силу положение о внешнем виде учащихся, запрещающее носить необычные прически.
"Педагог сочла стрижку экстравагантной и сделала мальчику замечание. По этому поводу родители обратились в школу с письменным заявлением дать объяснение по факту. Однако появившаяся информация о том, что ребенка отстранили от занятий в связи с этой стрижкой и предложили перейти на домашнее обучение, не соответствует действительности", – заявили в школе.
Ранее в Омске уволили директора гимназии после травли ученика и обвинения его матери в экстремизме. Мэр Омска сказала, что если директор не понимает ситуации и происходит эскалация конфликта – значит что-то в профессиональной деятельности пошло не так.
Комментарии
Нормы правил и приличий никто не отменял,так в каждой школе есть выпендрежник с синими волосами и осветвленным хвостом, люди которые ничем другим не могут выделится делают ставку на неординарную внешность.
Принять устав в школе допустим: прически такие то, цвет волос натуральный. И все норм.
"хвостик на голове напоминает"
Мало ли что им причёска напоминает. Это их фантазии. К тому же какой закон РФ регламинтирует причёски?
10.09.2019 11:51
- гость -
"прически такие то, цвет волос натуральный. И все норм."
Ну тогда и учителям запретить волосы красить. Пусть седые ходят
"со 2 сентября в школе вступило в силу положение о внешнем виде учащихся, запрещающее носить необычные прически"
Если школа не частная, то руководство не в праве устанавливать какие либо месные правила ограничивающие свободу граждан.
Какие, однако, глубокие познания в области стилистики гитлерюгенда у директора и завуча! Они, случайно, не коллекционируют тайно соответствующую символику? Или, может быть, тайно собираются в кружок и поют немецкие патриотические песни?
Спасибо деду за Победу
У скрепанутых полыхает )) везде враги, везде фашизды, везде нацперодактели ))
"со 2 сентября в школе вступило в силу положение о внешнем виде учащихся, запрещающее носить необычные прически"
А что значит "необычные прически"? Список есть?.
Если я заплету дочераи не одну или две - а три косички, или пять, это будет считаться необычной прической?
А если 50% учащихся придет с одинаковыми прическами (например, с выбритыми на затылках звездами) это уже обычная прическа?
Если бы пацан был игровой ни кто бы ему слова ни сказал
А так это родительские понты из серии "баба тоже человек"
10.09.2019 12:11
- гость
Сейчас эта прическа в моде. Причем тут понты ?
Помнится, в советское время, чёлка была под запретом. А сейчас каждая вторая девочка ходит с челкой
- гость -
"Если бы пацан был игровой ни кто бы ему слова ни сказал"
Двойные стандарты? "ИГРОВЫМ" можно носить такую прическу, а не игровым - нет?
Странно
есть положение, если не противоречит закону-пусть сбривает, будет лысый, как Зидан.
Что бы кто не говорил, мальчик, должен выглядеть как мальчик, а не слащавеньким. Это будущий мужчина. Пусть дома цепляют хвостики, красятся и любуются в зеркало по вечерам. Почему я должен смотреть на это "выделение" экстраординарной личности? Стыдно за таких, что родились в России именно у нас. Ошиблись местом.
Помнится в школе девчонок за косички дергал.....кхе, кхе.
"Почему я должен смотреть на это "выделение" экстраординарной личности?"
Потому, что любой человек имеет право носить любую причёску. Потому, что законодательство РФ не запрещает носить "необычные прически". Потому, что любому человеку плевать, что там вам нравится, а что нет. Потому, что вам никто и ничего не должен.
Скажите спасибо, что не хотят быть на Кокошу и Мамашу похожими и не лупят стульями всех подряд и под горло татухами не разрисовываются! Да ещё и помилованными себя считать будут!
А тимуровцы с молодогвардейцами не могут этой "гитлерюгенд" юбочку надеть ???
10.09.2019 12:22
- гость -
Кокоша с Мамаем не всех подряд табуретками по башке валтузят
А только тех кто российских собачек жрёт
Я понимаю, если бы на затылке он выбрил: "Дирик - ко_зёл", а так - прическа как прическа... Да, больше подозрительно, что завуч и дирик знают о прическах гитлерюгенд. Их бы проверить на "поцреатизьм".
Почему я должен смотреть на это "выделение" экстраординарной личности
не смотрите, если ВАС так коробит прическа. а законом она не запрещена. точка
Почему я должен смотреть на это "выделение" экстраординарной личности.
А мне не нравится баклажановая химическая завивка у нашего завуча. Пусть выкрасится в политкорекный блонд и косу отрастит.
Чем-нибудь кроме причёски этот вундеркинд и его родители могут в плане интеллекта?
10.09.2019 12:22
- гость -
В том и дело, что люди, это порой как непослушное стадо, которым "нужен закон"! Да и на него ещё толком мало какие законы действуют с 12 лет. Своим умом не могут понять, что так глупо делать, потому что по барабану на остальных. И в статье неправда, что никто не против кроме директора и учителя, просто не знают. Не надо быть на кого-то похожим, это во-первых, надо быть в первую очередь самим собой, если хочешь уважения. Пусть лучше другие на тебя захотят быть похожими. Ваша критика мне понятна, я всё это прекрасно знаю, поэтому давно прохожу мимо таких ряженых, не уча их жизни и смеясь про себя. Даже не жалко будет, если такие же недалёкого ума "гопы", захотят их поучить. Тоже пройду мимо. Лезть "остановить беспредел" или звонить в полицию - не буду.
Пусть седые ходят
непередергивайте, в статье речь про школьника, будет новость про учителей, поболтаем
Если не ошибаюсь в законе об образовании есть норма о полномочиях министерства образования устанавливать требования к внешнему виду учащихся и они установлены, директор про это и говорил. Действительно нельзя приходить в школу в купальнике или с кольцом в носу. Хотя по улице так идти можно. Но подходит ли эта прическа под нарушение внешнего вида, не уверен. Ибрагимович мужик, каких поискать
"давно прохожу мимо таких ряженых, не уча их жизни"
Так а вы попробуйте "поучить жизни" всех чья причёска вас не устраивает. Уверяю, что вас очень быстро научат свободы любить
Надо выкорчёвывать зачатки гитлерюгенда из российских школ.
Ибрагимович, человек, который уже давно добился уважения, и его авторитет уже не под вопросом. Армии фанатов уже без разницы, что он себе сделает или проколет. К таким людям как рокеры и прочие знаменитости да, можно порой отнестись нормально. Т.к. ты сам на них нарочно смотришь. А видеть это повседневно на улице не нарочно, простите, не хочется. Даже в 90-х, была строгая форма. Я не припоминаю ни одного "волосатого" мальчика. Он просто стал бы белой вороной и его бы быстро привели в порядок.
что возбудились то так? Двоякие стандарты везде. Вот надень он красные стринги что бы было видно и тоже выгонят, а надень их мужик на работу, например в бутике и ниче норм.
У завуча и директора других дел нет, кроме как к причёскам учеников цепляться? Уже все, школа занимает высокие рейтинги по успеваемости? Обеспечена всем необходимым? Или проще яйца чесать, чем СВОИМИ прямыми обязанностями заниматься?
10.09.2019 12:16
- гость -
А еще на что вы смотреть не хотите, огласите весь список? И, боюсь, если человек не нарушает закон, то ваши желания по поводу его внешнего вида идут лесом. Вы, конечно, можете попытаться навязать свои желания силой, но в этом случае закон нарушите уже вы)))
Все таки дело учителя -учить, давать знания, а не к внешнему виду придираться. Какая разница какая прическа, какого цвета ногти, узкие ли штаны и как это влияет на уровень знаний?главное, чтоб в голове знания были. Есть учебные заведения, где очень жестко прописана форма и внешний вид, тогда вопросов нет. Например, кадетский корпус. Лучше б время ученикам и их способностям уделили, чем их внешнему виду.
10.09.2019 12:48
- гость -
Мне они неинтересны. Да и сейчас каждая козявка непонятно чего из себя строит. Если честно, иногда или рядом с ними случайно стою и слушаю как общаются, там часто люди недалёкого ума. Да и был у нас недавно на день города "закус" с такими. Сидели рядом за столиком. Их было много. Чего-то попрыгали, подёргались и дальше сели. На рожон не полезли.
Ну сходите тогда, поддержите ещё гей-парад, если за свободу.
Может вообще волю дадим и пусть у нас как в Тайланде будет. Где мужики переодетые ходят и себя предлагают на каждом углу? Как туристу, там отдыхать хорошо, и весело посмотреть. Но как гражданину той страны быть бы не хотелось, как-то стыдно за такую распущенность.
10.09.2019 12:43
- гость -
Я правильно понимаю, что стадом вы считаете всех, кроме себя?)))
В этом весь и смысл. В учениках не видят людей. Ни учителя, ни родители... Причем, сами учителя и родители почему-то в праве делаать все, что угодно. Приезжать на автомобилях заа 5-15млн. рублей к школам - это нормально, это не "выделение", а небольшое изменение внешности - уже отклонение. Задолбали сосвоими двойными стандартами. Кстати, книжка есть интересная: Джон Уиндем "Отклонение от нормы". Давайте будем поступать так же, как и в ней, ага?
10.09.2019 12:55
Гость
Потому что учитель хочет ученика учить знаниям, а не учить попугая разговаривать.
> Почему я должен смотреть на это "выделение" экстраординарной личности
> не смотрите, если ВАС так коробит прическа. а законом она не запрещена. точка
Законом и ты не запрещён, к сожалению. Развелось вас таких без мозгов, понимания приличий, общения в обществе... слишком много...
10.09.2019 12:59
- гость -
в точку
10.09.2019 12:58
- гость -
Да, бросьте. Я каждый день общаюсь с большим количеством очень замечательных людей. Знакомых и не знакомых. Скажем так, диспетчер. С ряжеными стараюсь контакт исключить по возможности, даже хоть и с работой связана. Ну или бывают просто нехорошие люди, хоть и опрятные.
Помнится, в советское время, чёлка была под запретом. А сейчас каждая вторая девочка ходит с челкой
Это когда была чёлка под запретом? С 70-ого года точно нет!
А у Чарли Чаплина усики, как у Гитлера. Почему его не запретят?
Надо пацану ещё портаков набить по вмему телу, как у многих известных футболистов.
Вообще внешний вид - личное дело каждого. Если ты ходишь как чучело, общество тебя так и будет воспринимать и никакие директора не имеют права подменять собой общественное мнение.
10.09.2019 12:55
Гость
Потому что учитель хочет ученика учить знаниям, а не учить попугая разговаривать.
А вот вы и не правы. посчастливилось быть в этом году на школьном выпускном. Парень с навороченной стрижкой, с таким же хвостом получал серебряную медаль . И вообще победитель всероссийских олимпиад оказался. Так что не надо судить по внешнему виду. Много неординарно мыслящей и очень грамотной молодёжи, поверьте.
Почему сразу гитлер?может пацан под Тараса Бульбу косит
Взрослые порой выглядят хлеще и поступки у них ярче. Вон возьмите художников как они видят мир и какие акции проводят, прибив себя мошонкой к красной площади как вам такой персонаж? Кто пойдет сможет повторить?
10.09.2019 12:59
- гость -
А с чего вы взяли, что человек с прической, которая не нравится вам, априори без мозгов, а вон тот дядя в костюме или женщина на каблуках и с высокой прической - обязательно умные и образованные? И вежливые. Понятие "приличий" вполне лабильно, и меняется со временем. Когда-то и брюки для женщин считались неприличными,
Для гостя 10.09.2019 12:55: Из новости вам не понятно, что не о о том, о ком вы пишете идёт речь? Явно не отличник, не с нормальным поведением (иначе хоть папуасом бы раскрасился - никому интересно бы это не было, если не идёт речь о нарушении обще принятой формы)...
добро пожаловать в путинскую казарму!
Сколько раз замечала, именно родители отстающих и неуправляемых учеников на род.собраниях выступают за единую форму, за запрет смартфонов в школе и подобное. Не справляясь со своими обязанностями, они пытаются решить свои проблемы за чужой счёт. Придирки к причёскам из той же области.
Чота вспомнилась депутатша с гнездом на голове
И правильно. Школьник должен выглядеть опрятно.
Лучше всего, чтобы за образец была взята причёска Ким Чен Ына.
Учителю трудно будет учить, если в классе будет сидеть 11-классница в купальнике. Или мальчик в шлеме с рогами. Внешний вид быть, конечно, должен. Другое дело, что не такая уж и необычная прическа у Ибрагимовича и нарушает ли она внешний вид, это вопрос. Я за деловой стиль в школе, потому что в школе надо заниматься делом. А девочки в школьной форме нам нравились не меньше девочек с кольцами в носу
Так почему она прячется - эта ваша грамотная молодежь?
молодежь сейчас свободна, это не мы совки с комплексом неполноценности, очень сильно надеюсь, что они отстоят свою свободу!!!
> А с чего вы взяли, что человек с прической, которая не нравится вам, априори без мозгов, > а вон тот дядя в костюме или женщина на каблуках и с высокой прической - обязательно > умные и образованные? И вежливые. Понятие "приличий" вполне лабильно, и меняется >со временем. Когда-то и брюки для женщин считались неприличными,
Из новости (мало данных для оценки ситуации) реально не следует ничего, тем не немее, редкий баран доводит свои действия до конфликта с администрацией школы из-за такой ерунды, не находите?
> молодежь сейчас свободна, это не мы совки с комплексом неполноценности, очень сильно надеюсь, что они отстоят свою свободу!!!
Свободу от чего? Они её и так каждый день отсаивают, открывая рот и матерясь где угодно.. И да, ты не совок, совки грамотнее писали, чем ты. В слове из 3х бук не делали 5 ошибок.
Нужно больше информации, если он медалист\отличник\суперпарень, навряд ли к нему вообще стали бы придираться.
Что запрещали школьникам в советское время
Длинные волосы
Почему: В 70 - 80-е годы считалось, что длинные волосы - это проявление тлетворного влияния Запада. Такие шевелюры носили - страшно подумать! - музыканты идейно чуждой группы «Битлз»...
Кроссовки.
Почему: В конце 80-х, когда кроссовки только появились в СССР, они воспринимались как неуместный в школе западный шик. С помощью кроссовок идейный враг разлагал советскую молодежь!
Короткие юбки. Почему: В начале 70-х коричневые форменные платья с глухим воротником старшеклассницы изо всех сил старались сделать привлекательнее. Как? Подрезали или подгибали подол - ты вроде и в форме, но в модном мини! А завучи и классные руководительницы стояли на страже морали и приличий - в школе учиться надо, а не мальчиков соблазнять голыми коленками.
И ЭТО НЕ ВСЕ!
Журналисты "КП" вспомнили школьное детство - чего только в школах разных городов Советского Союза ни запрещали!
- распущенные длинные волосы. Их надо было заплетать в косы, а либеральные учительницы позволяли собирать в хвост.
- капроновые колготки.
- олимпийки вместо пиджаков.
- туфли на каблуках.
- короткие рукава - даже в Крыму, где в сентябре и мае стояла 30-градусная жара, девочки парились в форменных платьях с длинным рукавом.
10.09.2019 13:06
Гость
Я не говорю, что все подряд недалёкого ума.
Но если ты умный, и тебя взрослые просят - стань обратно нормальным. Это ведь не так сложно, правда? Ну подурачился маленько и хватит.
А вообще, это хорошо, когда молодёжь таким образом самоутверждается как личность. В этом возрасте драные джинсы, причёски, цветные волосы- это хорошо и правильно. Со временем человек начинает понимать, что это всё пыль и далеко не самое главное в жизни, переболевает этой ментальной свинкой вовремя.... а вот когда 40-50-60-летние неодоумки начинают радикально экспериментировать со внешностью- это страшно... это свидетельствует об инфантильности.
10.09.2019 13:18
- гость -
Спорно. Видите ли, оно конечно ерунда. С одной стороны. Но с какой стати человек, не нарушивший ничего и выполняющий свои прямые обязанности в плане учебы (допустим) должен прогибаться под чьи-то идиотские требования? И где та граница важного и неважного?
А чо вы лезете чужих детей воспитывать?
10.09.2019 13:21
- гость -
А почему именно подурачился? Ну нравится ему сегодня хвост, завтра что-то еще понравится. Имеет право. Взрослым, если они умны, должно быть дело не до формы его прически, а до содержания его головы. А оно от прически не зависит, как бы тут ни уверяли в обратном.
-гость- 13:20
свободу от совковой казармы конечно)) речь идет не обо мне, а о молодежи, их будущем, если больше конечно сказать нечего, то можно обсудить грамотность генерала Золотова, например lol
10.09.2019 13:21
- гость -
Лак на ногтях и сережки забыли.
Для гостя 10.09.2019 13:18: Если он такой перец, чувствует, что его не ценят, почему бы не поменять школу, сдать успешно экзамены и встать на ступеньку выше в социальной лестнице?
Свободу от чего? Они её и так каждый день отсаивают, открывая рот и матерясь где угодно.. И да, ты не совок, совки грамотнее писали, чем ты. В слове из 3х бук не делали 5 ошибок.
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За мат вполне можно привлечь к административной ответственности по Статье 20.1. КоАП РФ. А по поводу причесок законов нет.
10.09.2019 13:21
- гость -
А, еще нельзя было надевать на демонстрацию девочкам брюки, и юбки должны были быть только однотонными. И пофиг, какая температура на улице(((
10.09.2019 13:28
- гость -
ну вот и я о том же! ну нравятся ему тату на все лицо - пусть делает, ну нравится пирсинг на лбу - да пожалуйста, угу
10.09.2019 13:23: что такое "совковавя казарма"? Расскажи, пожалуйста.
чувствует, что его не ценят, почему бы не поменять школу, сдать успешно экзамены
потому что ума хватает только хвост обесцветить
10.09.2019 13:29: За мат вполне можно привлечь к административной ответственности по Статье 20.1. КоАП РФ. А по поводу причесок законов нет.
В теории можно, Сам пробовал на практике применить нормы закона?
10.09.2019 13:32
- гость -
Иногда достаточно замечания.
10.09.2019 13:21
- гость -
А кто должен определять , что нормально, а что нет? Директор, завуч, классный руководитель? А кто их этим правом наделил? НОРМА для каждого своя!!!! Мне вот например, не нравится , юбка у учительницы. Ничего критичного, просто мне не нравится этот фасон и , на мой звгляд, ей эта юбка не идет. Имею я право сказать ей :" Смени юбку и стань обратно нормальной!".? Думаю , что - нет. Во-первых, потому что комметнировать чью-либо внешность - бестактно. Во -вторых, юбка не мешает ей качественно выполнять ее работу. В-третьих, то как выглядит учитель (ученик, врач, водитель трамвая и пр.) - это ЕГО ЛИЧНОЕ ДЕЛО.
Мне вот например, не нравится , юбка у учительницы.
вот когда будем обсуждать учителей - тогда вы и пришлепаете сюда повозмущаться
Для гостя 10.09.2019 13:34: Не пишите чушь, пожалуйста. Замечания в нынешнем веке, как и чёлка, никого не интересуют.
это ЕГО ЛИЧНОЕ ДЕЛО.
Во дурак то, и главное не лечатся такие.
10.09.2019 13:21
- гость -
А кто должен определять , что нормально, а что нет? Директор, завуч, классный руководитель? А кто их этим правом наделил?
Устав учебной организации их этим правом наделил, о котором, вы, видимо, не в курсе.
НОРМА для каждого своя!!!! Мне вот например, не нравится , юбка у учительницы. Ничего критичного, просто мне не нравится этот фасон и , на мой звгляд, ей эта юбка не идет. Имею я право сказать ей :" Смени юбку и стань обратно нормальной!".? Думаю , что - нет. Во-первых, потому что комметнировать чью-либо внешность - бестактно. Во -вторых, юбка не мешает ей качественно выполнять ее работу. В-третьих, то как выглядит учитель (ученик, врач, водитель трамвая и пр.) - это ЕГО ЛИЧНОЕ ДЕЛО.
Личное дело - никто не отменял, но и ученик не в вакууме находится, родители его когда-то бумаги подписывали с просьбой принять сына в школу, школа им договор предоставляла на оказание учебных услуг, если что-то не соответствует этому договору и есть очень большая заинтересованность отстоять свои права - вэлком в суд.
"пресс-секретарь администрации школы" - ОФИГЕТЬ . А потом говорят про малый фонд зарплаты.
10.09.2019 13:32
- гость - (первый)
Нееет, уважаемый! Ума "не хватает" перейти в другую школу потому, что он - НОРМАЛЬНЫЙ! Поэтому, следуя современной моде стрижется, носит одежду и думает, как обычный среднестатистический школьник! Сотни детей носят такие прически! Зато, матерятся, ссут в подъездах и выламывают заборы гораздо больше подростков. Так, за что вы рубитесь? Вякнуть, что он - тупой? А я даже не сомневаюсь, что это не так.
Вы в школе давно были? Советую зайти на перемене и послушать, как разговаривают ученики. И почему-то нии одной новости о том, что ученик обматерил другого ученика. С чего бы? А это же уже оскорбление и УК РФ!
Срочно нужно разработать дрес -код для ВСЕХ категорий граждан. Строго регламенитровать длину волос, угол наклона челки, цвет волос и их структуру, длину (ширину) юбок и брюк, длину (ширину) рукава на рубашках, футболках, блузках, свитерах, цвет одежды , обуви, степень облегания тела одеждой, глубину выреза в сантиметрах, длину разреза в сантиметрах, цвет носков, трусов и бюстгальтеров. И да... Организовать министерство по контролю за соблюдением дресс-кода. Разработать систему наказаний за нарушения (от принудительной стрижки (переодевания)- до реального срока) . Тогда будет порядок, все понятно. НО СКУЧНООО!