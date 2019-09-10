Минимальную цену на сигареты хотят установить в России

Госдума рассмотрит возможность установить единую минимальную цену для всех сигарет, сообщил "Парламентской газете" первый зампред комитета по бюджету и налогам Сергей Катасонов.
По его словам, это снизит доступность табачных изделий, а также поможет пресечь контрафактный ввоз табачной продукции из-за рубежа.
Сейчас производитель самостоятельно устанавливает максимальную цену на сигареты своей марки. Их розничная цена по закону не должна быть ниже 75% от этого значения.
В Госдуме предлагают наделить государство правом частичного контроля цен на табачные изделия.
Оно установит минимальную планку стоимости, которая затем будет корректироваться в зависимости от налоговой нагрузки. Изначально ее хотят закрепить на уровне 85 рублей.
"95% всех сигарет сейчас не стоят дешевле 90 рублей, так что мы могли бы, например, установить цену 85 рублей", – предложил Катасонов.
Ранее в Минздраве предложили запретить электронные сигареты. По оценке специалистов, они могут привести к развитию смертельных заболеваний.
Комментарии
Вы вначале гос.махорочные фабрики постройте, а потом регулируйте, определитесь уже у Нас рыночная экономика или приказная из Кремля, а серьезно кто курит не завидую....
"например, установить цену 85 рублей"
Ну это для начала 85, а потом и 200 можно будет установить.
да норм у нас.чё? курить мы будем но пить не бросим
Медведь-шатун, цена на бензин, водку и сигареты определяются составом налогов, сборов и акцизов в них. Их цена совершенно не связана с себестоимостью.
почему фабрики по производству сигарет частные, а государство диктует свои порядки????
непонятно...вы или выкупите фабрики обратно либо не лезьте
10.09.2019 10:25
Зануда
В смысле "выкупите обратно"? Их кто-то покупал разве (и у кого), а не захватил в ходе грабительской прихватизации?