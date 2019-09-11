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Кусок, которому рот не радуется. Почему МРСК не берет бесхозные сети на Алтае

, ИА "Амител"
Компания заявляет об амбициозных планах, но что на деле
Фото: usgg.ru

Фото: usgg.ru

Алтайскому краю от лихих 90-х осталось большое наследие: разваленные предприятия, недострои, коммуналка, требующая дорогого ремонта, и в том числе бесхозные электрические сети. Сотни километров сетей. Распад страны имел серьезные последствия: брошенные всеми коммуникации появлялись даже в двухтысячных. Впрочем, "всплывают" они и сегодня – каждый раз после закрытия крупного предприятия или по вине частных застройщиков, которые их бросили, не передав энергохозяйство на баланс города. К 2005 году протяженность бесхозных сетей составляла 800 км, это 1% всех сетей в крае. К 2017 году их количество сократилось до 350 километров (менее 0,5% от общего объема). Такое "хозяйство" представляет большую опасность. Да, власти выделяют средства на их мало-мальское содержание, но хватает только для латания самых крупных дыр. Только этого мало.

Конкуренции за "бесхозку" – ноль

Эксперты (а мы пообщались с представителями нескольких компаний) говорят, что ситуация с бесхозными сетями и бесконтрольными объектами в крае очень сложная. Их изношенное состояние и отсутствие эксплуатирующей организации приводит к многочисленным нарушениям в работе. Это не только частные аварии, но и перебои с электроснабжением реальных потребителей. Да что уж говорить – возникает реальная угроза жизни и здоровью. Каждая такая сеть – бомба замедленного действия. Навести порядок жизненно необходимо, ведь само собой ничего не рассосется.

В Барнауле проблему решили давно. В последние годы новые сети берет на обслуживание "Барнаульская сетевая компания" (БСК). А вот в пригороде имеется 76,5 км бесхозных сетей и 23 трансформаторных подстанции. Здесь работает "Алтайэнерго" (дочерняя компания красноярской МРСК Сибири).

МРСК, несмотря на многочисленные обещания и важность этого процесса, барнаульскую "бесхозку" не берет. В последние четыре года на конкурс по определению ответственного выставляли 32 объекта сетей протяженностью 44,5 км и 11 трансформаторных подстанций. "Алтайэнерго" не принимало участие ни в одном конкурсе. Теоретически это могли бы сделать и другие компании, но они не получили бы никакой компенсации из бюджета за содержание "безсхозки". На дотации имеют право компании, в чьей зоне ответственности они расположены, а именно "Алтайэнерго".  

За неимением других желающих "досталось" БСК: в 2019 году компания взяла в аренду 12 объектов сетей протяженностью 44,5 км и 5 подстанций и переключила на городские сети, хотя это была не их территориальная зона, а "Алтайэнерго". В том числе многострадальные Куета и Пономаревка, где вопрос стоял особенно остро: любой сильный ветер – там порыв и отключение электроэнергии. Эксперты говорят, что сети этих территорий самые "убитые" в городе.

Кто обещал? Что обещал?

МРСК в последние годы неоднократно заявляла, что готова взять на себя содержание брошенных сетей.

В 2017 году генеральный директор ПАО "МРСК Сибири" Виталий Иванов на встрече с губернатором (тогда им еще был Александр Карлин) назвал этот процесс консолидацией. В 2018 году Иванов сообщал главе региона следующее:

"По итогам совместной инвентаризации с муниципальными образованиями региона составлен перечень из 302 объектов электросетевого хозяйства. За предыдущие два года в "Алтайэнерго" уже поставили на баланс более 120 бесхозных энергообъектов. Это более 50 километров линий электропередачи и более 40 подстанций, присоединенных к сетям филиала".

Казалось бы, что не так? Берут же "бесхозку". Но, как поясняют эксперты, речь вовсе не о тех бесхозных сетях, что тяжелым бременем висят на шее муниципалитетов. Это сети, еще не поставленные на учет. А раз так, компания берет их не в аренду, а в собственность через приватизацию. Резон вот в чем: за аренду надо платить, а взять в собственность же ничего не стоит. К тому же аренда – это все-таки не твое. А получив сети на баланс, ты прирастаешь имуществом. Каждая единица имущества – это копеечка в тарифе. Компании это выгодно со всех сторон, но глобально это проблемы не решает. Да, берут, но только то, что принесет прибыль.

Есть еще один важный момент. Вчитайтесь в это заявление топ-менеджера МРСК.  

"В условиях раздробленности электросетевого хозяйства одну и ту же услугу предоставляют разные компании. При этом качество услуги у разных поставщиков значительно отличается. Если на территории будет одна база, одни и те же специалисты, то затрат будет меньше. Консолидация электросетей на базе МРСК Сибири – самый оптимальный вариант, потому что мы – более эффективный собственник. Высокий уровень технической готовности филиалов МРСК Сибири позволяет нам возглавить работу по консолидации электросетевых активов и тем самым значительно повысить качество и надежность энергоснабжения потребителей электроэнергии", – заявил в начале 2019 года Виталий Иванов.

Благами намерениями, судя по всему, вымощена дорога к монополизации рынка. В материале "Тьма, побеждающая свет. Кто и почему делит рынок электроэнергии в Алтайском крае" мы писали, что МРСК в последние несколько лет всеми правдами и неправдами пытается стать главной (читай, единственной) компанией в сфере электроэнергетики в регионе. И вот, пожалуйста, еще одно доказательство этих планов.


Комментарии

11.09.2019 08:44
- гость -

Я так понимаю, что горсеть сильно запереживала, что их могут отдать (продать/передать) в мрск? Лучшая защита - это нападение?

11.09.2019 08:57
- гость -

газ тоже в одних руках, но ведь никто не подымает панику.

11.09.2019 09:00
- гость -


11.09.2019 08:57
- гость -
Панику не подымают, подымают цены ))

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