СК проверит руководство школы после давления на ребенка из-за прически

Следователи заинтересовались резонансным случаем с красноярским четвероклассником, родителям которого предложили выбор: либо смена прически, либо надомная форма обучения, сообщает СУ СКР по Красноярскому краю.

Ребенок, занимающийся в спортивной секции, хотел быть похожим на своего кумира – шведского футболиста Златана Ибрагимовича.

Но завуч и директор обратили внимание на сходство его прически с теми, что носили юноши в 30-е годы в фашистской Германии, и запретили появляться в школе в таком виде.

Родителям не удалось переубедить педагогов. Администрация школы пригрозила переведением мальчика на надомную форму обучения, если они не подчиняются требованиям.

"Следователям предстоит установить правомерность требований представителей школьной администрации, а также рассмотреть вопрос о возможном превышении их должностных полномочий", — уточнили в пресс-службе регионального управления Следственного Комитета.