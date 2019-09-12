Богомолов похудел к свадьбе с Собчак на 18 кг

Режиссер Константин Богомолов специально к свадьбе с журналисткой Ксенией Собчак похудел на 18 килограммов, сообщила "Комсомольской правде" его знакомая.

По ее словам, он специально ждал, когда Собчак получит документы о разводе с Максимом Виторганом, чтобы в этот же день сделать ей предложение. Так и поступил.

"Он счастливый, довольный, – описала состояние Богомолова собеседница издания. – Глаза светятся".

Торжество по случаю свадьбы пройдет в пятницу, 13 сентября. СМИ узнали, что Собчак появится на церемонии в свадебном платье от израильского модельера Galia Lahav, стоимостью от 7,5 до 15 тыс. долларов. Сам банкет может обойтись молодоженам от 12 до 16 млн рублей.