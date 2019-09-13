СК проверит гибель рабочего в Бийске возле емкости с токсичными отходами

Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении ремонтных работ, в результате чего в Бийске погиб рабочий, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

"Днем 12 сентября 30-летний электрогазосварщик ООО "Транспортные логические системы" осуществлял замену труб отопления в здании, расположенном на территории промышленной зоны ФКП "Бийский олеумный завод", – рассказали в ведомстве.

При проведении сварочных работ по соединению железных труб над емкостью с отходами токсичных веществ произошел хлопок, в результате которого рабочий скончался на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что работы по ремонту системы отопления проводились в рамках плановых мероприятий по подготовке к зимнему отопительному периоду.