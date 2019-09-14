ОЭЗ "Бирюзовая Катунь" рублем сняла вопросы о банкротстве

Алтайский арбитражный суд закрыл дело о банкротстве ОАО "ОЭЗ туристско-рекреационного типа "Бирюзовая Катунь". Соответствующее постановление опубликовано в картотеке дел на сайте инстанции.

Как следует из документа, судебное производство по делу прекращено в связи с тем, что долг перед налоговыми органами в размере 5,7 млн рублей оплачен.

Напомним, в марте управление ФНС по Алтайскому краю направило в арбитражный суд заявление о признании банкротом оператора ОАО "ОЭЗ туристско-рекреационного типа "Бирюзовая Катунь".

Стоит отметить, что с 2012 по 2016 год "Бирюзовая Катунь" ни разу не получала прибыль. Максимальный чистый убыток за этот период отмечен в 2016 году (63,5 млн рублей), близкий к нему результат – в 2012 году (52,8 млн рублей). В прошлом году "Бирюзовая Катунь" вошла в десятку неэффективных зон по оценке Счетной палаты РФ.

В сентябре стало известно, что новый инвестор планирует вложить в ОЭЗ "Бирюзовая Катунь" 150 млн рублей. На эти средства запланировано строительство спа-велнес-центра и отеля.

ОЭЗ туристско-рекреационного типа "Бирюзовая Катунь" создана в Алтайском крае постановлением правительства страны в феврале 2007 года. Зона размещена на территории площадью 33,6 тысячи квадратных метров на берегу реки Катунь в Алтайском районе.

Проект рассчитан на реализацию до 2055 года с общим объемом инвестиций 30 миллиардов рублей. Инвесторы могут получить землю под застройку без торгов по сниженным арендным ставкам с возможностью выкупа, на участках проложены коммуникации, а резиденты могут рассчитывать на налоговые льготы.