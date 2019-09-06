Инвестор вложит 150 млн рублей в ОЭЗ "Бирюзовая Катунь"

Новый инвестор планирует вложить в ОЭЗ "Бирюзовая Катунь" 150 млн рублей, сообщает ТАСС. На эти средства запланировано строительство спа-велнес-центра и отеля.

"В августе 2019 года заключено соглашение с новым резидентом. Инвестиционный проект включает строительство отеля – велнес-центра на 80 мест – и гостиничного комплекса на 30 мест с туристической инфраструктурой, – уточнили пресс-службе управления по развитию туризма и курортной деятельности Алтайского края. – Это ресторан, SPA-комплекс, тренажерный зал, конференц-зал и другие объекты. Объем инвестиций составит порядка 150 млн рублей".

Зона "Бирюзовая Катунь" размещена на территории площадью 33,6 тысячи квадратных метров на берегу реки Катуни в Алтайском районе. Проект рассчитан на реализацию до 2055 года с общим объемом инвестиций 30 миллиардов рублей.

Инвесторы могут получить землю под застройку без торгов по сниженным арендным ставкам с возможностью выкупа, на участках проложены коммуникации, а резиденты могут рассчитывать на налоговые льготы.

Напомним, с 2012 по 2016 год ОАО "ОЭЗ туристско-рекреационного типа "Бирюзовая Катунь" ни разу не получало прибыль. Максимальный чистый убыток за этот период – 63,5 млн рублей в 2016 году, близкий к нему результат был отмечен в 2012 году – 52,8 млн рублей.

В прошлом году "Бирюзовая Катунь" вошла в десятку неэффективных зон по оценке Счетной палаты РФ. ОЭЗ туристско-рекреационного типа "Бирюзовая Катунь" создана в Алтайском крае постановлением правительства страны в феврале 2007 года.