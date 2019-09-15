Ребенка на пешеходном переходе сбил водитель без прав: подробности ДТП в Барнауле

Ребенок был одет в красную ветровку с надписью "Школа Алексея Смертина" / Фото: vk.com/incident22

Ребенка в Барнауле, который сейчас находится в состоянии клинической смерти, сбил на пешеходном переходе водитель, не имеющий права управлять автомобилем, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

"По прибытию сотрудниками полиции предварительно было установлено, что водитель 1989 года рождения, не имеющий права управления, сидя за рулем автомобилем Toyota Cresta допустил наезд на мальчика", – рассказали в ведомстве.

Ребенок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В тяжелом состоянии он госпитализирован в одну из больниц Барнаула.

В МВД также сообщили, что, предположительно, мальчику 10 лет. В паблике "Инцидент Барнаул" уточняют, что личность его не установлена, а родственники еще не выходили на связь. Приметы: на вид 10 лет, худощавого телосложения, светлые короткие волосы. Был одет в сине-серую олимпийку, красную ветровку с надписью "Школа Алексея Смертина", серые спортивные штаны, цветные кроссовки с зелеными шнурками. При себе был самокат черного цвета и темный рюкзак.

ДТП произошло сегодня в 11:50 утра на улице Антона Петрова, в районе дома № 219а рядом с ТЦ "Огни".

По данным "Катунь 24", ребенку диагностировали клиническую смерть. У него была остановка сердца. Врачи борются за его жизнь.

UPD 22:06 Родители ребенка найдены. Уточняется, что мальчик шел по переходу, самокат он катил рядом.