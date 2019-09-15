Три человека погибли в страшном ДТП на трассе Барнаул – Новосибирск

ДТП произошло на трассе Барнаул – Новосибирск в районе поселка Безменово, сообщили в сообществе "Инцидент Барнаул".

Mitsubishi Galant двигался по трассе из Новосибирска и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Toyota Opa. От удара Mitsubishi отбросило в сторону грузовика, который двигался в попутном направлении.

Три человека, двое мужчин и женщина, находившиеся в Mitsubishi, погибли на месте происшествия. Четыре человека из второго автомобиля госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

"Фото не стали делать по этическим соображениям. В легковой, которую протащила фура, были погибшие. Во второй легковой видно было живых людей, но зажатые в салоне. Перед просто всмятку. Непонятно, как так? Авария прям перед камерами, там сплошное ограничение скорости. До сих пор перед глазами стоит этот кошмар", – написала очевидица в сообществе Barnaul22.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства происшествия выясняются.