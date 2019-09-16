Рубцовский хлебокомбинат сохранит профиль: в сентябре возобновится выпуск булочек

Рубцовский хлебокомбинат, о ликвидации которого сообщалось ранее, сохранит свой профиль, рассказал Amic.ru пресс-секретарь губернатора Алтайского края Дмитрий Негреев.

"Как сообщил 16 сентября на аппаратном совещании у губернатора края Виктора Томенко начальник управления по пищевой и перерабатывающей промышленности Александр Большаков, он провел встречу с новыми собственниками предприятия", – рассказали в правительстве региона.

Новые собственники намерены уже в сентябре возобновить выпуск кондитерских изделий, а в октябре – хлеба.

Ранее сообщалось, что остановленный с 26 июня Рубцовский хлебокомбинат ликвидируют. В общей сложности на производстве хлебобулочных изделий трудилось около 300 человек.

В конце августа новые собственники заявили, что реанимируют хлебокомбинат, закрывшийся из-за долгов.