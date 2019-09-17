Мамаев и Кокорин покинули колонию, оставив журналиста с отдавленной "мерсом" ногой

Бывшие игроки сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев покинули колонию общего режима в Белгородской области, сообщают "Вести".

Во время ожидания выхода заключенных отчим Кокорина Кирилл Логинов, приехавший к колонии на тяжелом внедорожнике, проехал по ноге одного из журналистов.

Также на свободу вышел брат Александра Кирилл, отбывавший вместе с футболистами наказание за участие в драках годичной давности в центре Москвы.

6 сентября Алексеевский районный суд Белгородской области принял решение удовлетворить ходатайство об условно-досрочном освобождении для Кокориных и Мамаева. Примечательно, что четвертый фигурант дела о двух драках Александр Протасовицкий пока остается "самым крайним" и содержится в заключении.

Футболисты с друзьями оказались участниками двух потасовок 8 октября 2018 года. Они пришли в кофейню в центре Москвы, чтобы отпраздновать юбилей дружбы. У Кокорина и Мамаева возник конфликт с людьми за соседним столиком. Завязалась драка. Потерпевшими оказались генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин и чиновник Денис Пак, которого Кокорин ударил стулом по голове. Позже стало известно, что до этого футболисты избили на парковке водителя ведущей Первого канала.