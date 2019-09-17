Мамаев и Кокорин покинули колонию, оставив журналиста с отдавленной "мерсом" ногой

Бывшие игроки сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев покинули колонию общего режима в Белгородской области, сообщают "Вести".
Во время ожидания выхода заключенных отчим Кокорина Кирилл Логинов, приехавший к колонии на тяжелом внедорожнике, проехал по ноге одного из журналистов.
Также на свободу вышел брат Александра Кирилл, отбывавший вместе с футболистами наказание за участие в драках годичной давности в центре Москвы.
6 сентября Алексеевский районный суд Белгородской области принял решение удовлетворить ходатайство об условно-досрочном освобождении для Кокориных и Мамаева. Примечательно, что четвертый фигурант дела о двух драках Александр Протасовицкий пока остается "самым крайним" и содержится в заключении.
Футболисты с друзьями оказались участниками двух потасовок 8 октября 2018 года. Они пришли в кофейню в центре Москвы, чтобы отпраздновать юбилей дружбы. У Кокорина и Мамаева возник конфликт с людьми за соседним столиком. Завязалась драка. Потерпевшими оказались генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин и чиновник Денис Пак, которого Кокорин ударил стулом по голове. Позже стало известно, что до этого футболисты избили на парковке водителя ведущей Первого канала.
Комментарии
нефиг под колеса лезть
Покинули место ДТП - снова в колонию.
Выпил, подрался - в тюрьму, романтика!
Кстати, а водителя привлекут за оставление места ДТП?
Всё! Капец тюремному футболу...
я чёт понять не могу, какого рожна этих упырей как героев выставляют везде????