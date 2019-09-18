Пять автомобилей попали в ДТП возле поликлиники в Барнауле из-за "пилота на ED"

В Барнауле на пересечении улиц Бехтерева и Червонной произошло серьезное ДТП с участием нескольких автомобилей, сообщается в паблике "Инцидент Барнаул".

Со слов водителя "Волги", он выезжал с Червонной со стороны проспекта Ленина. Повернув на Бехтерева на пешеходном переходе, пропустил людей. В этот момент со стороны улицы Матросова "летел" водитель на машине марки Toyota Carina ED, который врезался в "Волгу".

"Как нужно лететь, чтобы суметь развернуть машину весом полторы тонны? "Волга" отлетела в припаркованную машину. А ED задела по касательной зеленый автомобиль и отлетела в лоб встречному автомобилю. Водителя ED и встречного автомобиля увезли на скорой", — рассказал владелец отечественного авто.