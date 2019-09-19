Неожиданно выехала "Волга". Другая версия ДТП в Барнауле с пятью автомобилями

Пять автомобилей пострадали в ДТП в Барнауле / Фото и видео: vk.com/barneos22

В интернет-сообществе "Барнаул 22" рассказывают другую версию событий, приведших к массовому ДТП, произошедшему в среду утром 18 сентября.

"Водитель на автомобиле Toyota Carina ED ехал по своей полосе, и неожиданно выехала "Волга", из-за которой произошла авария, где пострадало пять автомобилей", – рассказал сообществу, судя по всему, знакомый водителя.

ДТП произошло на пересечении улиц Бехтерева и Червонной, рядом с поликлиникой.

Ранее водитель "Волги" сообщил, что он выезжал с Червонной со стороны проспекта Ленина. Повернув на Бехтерева, на пешеходном переходе он пропустил людей и в этот момент со стороны улицы Матросова, по его словам, летел водитель на ED, который врезался в "Волгу".

"Как нужно лететь, чтобы суметь развернуть машину весом полторы тонны? "Волга" отлетела в припаркованную машину. А ED задела по касательной зеленый автомобиль и отлетела в лоб встречному автомобилю", – рассказал владелец отечественного авто.

Водителя ED и встречного автомобиля увезли на скорой.

В комментариях к новому видео барнаульцы пишут, что "в таких стесненных условиях, в зоне пешеходного перехода в момент, когда поворачивающая машина полностью закрыла правую обочину, так лихо мчаться... просто повезло, что вместо "Волги" там не оказался пешеход".

Впрочем, судя по регистратору, скорость ED была 35 км в час.