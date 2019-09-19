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Неожиданно выехала "Волга". Другая версия ДТП в Барнауле с пятью автомобилями

, ИА "Амител"
Ранее водитель "Волги" сообщил, что он выезжал с Червонной на Бехтерева, когда в него влетела Toyota

Пять автомобилей пострадали в ДТП в Барнауле / Фото и видео: vk.com/barneos22

В интернет-сообществе "Барнаул 22" рассказывают другую версию событий, приведших к массовому ДТП, произошедшему в среду утром 18 сентября.

"Водитель на автомобиле Toyota Carina ED ехал по своей полосе, и неожиданно выехала "Волга", из-за которой произошла авария, где пострадало пять автомобилей", – рассказал сообществу, судя по всему, знакомый водителя.

ДТП произошло на пересечении улиц Бехтерева и Червонной, рядом с поликлиникой. 

Ранее водитель "Волги" сообщил, что он выезжал с Червонной со стороны проспекта Ленина. Повернув на Бехтерева, на пешеходном переходе он пропустил людей и в этот момент со стороны улицы Матросова, по его словам, летел водитель на ED, который врезался в "Волгу".

"Как нужно лететь, чтобы суметь развернуть машину весом полторы тонны? "Волга" отлетела в припаркованную машину. А ED задела по касательной зеленый автомобиль и отлетела в лоб встречному автомобилю", – рассказал владелец отечественного авто.

Водителя ED и встречного автомобиля увезли на скорой.

В комментариях к новому видео барнаульцы пишут, что "в таких стесненных условиях, в зоне пешеходного перехода в момент, когда поворачивающая машина полностью закрыла правую обочину, так лихо мчаться... просто повезло, что вместо "Волги" там не оказался пешеход".

Впрочем, судя по регистратору, скорость ED была 35 км в час.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

19.09.2019 09:08
- гость -

Ну вот теперя ясно кто крайний..... И даже неважно с какой скоростью Карина двигалась, не уступил дорогу более значимо с точки зрения виновности... на Волге "алёша" не убедился в безопасности маневра, и пользуясь тем что водителя Карины увезли решил свалить все на него.....

19.09.2019 09:10
- гость -

А водителя Волги надо привлечь к ответственности за дачу ложных показаний

19.09.2019 09:33
- гость -

Пенс на выслуге решил стрелы перевести, пока чувак на ЕД в больнице? Дача ложных показаний, нарушение правил, создание аварийной ситуации, 4 машины, 2 пострадавших. Думаю, дядя, пора тебе квартирку продавать. Все равно, на нары отправишься.

19.09.2019 09:36
жж

Волгарь знатный удак в квадрате))

19.09.2019 09:37
- гость -

Гаденыш старый

19.09.2019 09:40
- гость -

водитель волги подлец, там пешехода нигде не было
но сначала он увидел ED, и стал тормозить, и только потом водитель ED, с запозданием

19.09.2019 09:43
- гость -

Водитель волги не знал, что сейчас есть видеорегистраторы.

19.09.2019 09:45
- гость -

интересно, как там с ГОСТом насчет ширины проезжей части? не в последнюю очередь виновата слишком узкая дорога для таких скоростей, как выяснилось, даже 35км/ч опасно для жизни

19.09.2019 09:50
- гость -


19.09.2019 09:45
- гость -
откуда вы такие умные беретесь? Уже даже и видео есть, нет все равно топите за му*аков. Скорость СООТВЕТСТВУЕТ РАЗРЕШЕННОЙ! Какие еще вопросы? ЕДвод правил НЕ НАРУШИЛ! Вина волгаря 100% доказана! Плюс ложные показания.

19.09.2019 09:54
- гость -

да не, ответственность (справедливо) понесет волгарь
чисто за то, что он врал, его не жаль нисколько
но я про то, что дороги должны быть нормальной ширины ради безопасности. тут чуть в сторону - встречка или бордюр

19.09.2019 10:22
- гость -

не оправдываю водителя-волгаря, но мне кажется у ED скорость совсем не 35км/ч была... или уже проведена эскпертиза? хотя, судя по отсутствию знаков ограничения - там спокойно можно ехать все 60

19.09.2019 10:33
- гость -

да не, 35 он и ехал, нет сомнений
но насчет того, что там можно ехать 60, если нет знаков, ну так у водителя должна быть своя голова тоже (в правилах есть указание на то, что в соответствии с дорожной обстановкой надо выбирать скоростной режим)

19.09.2019 10:42
- гость -

Зачем вы пытаетесь расширять "окно овертона"? Сегодня у вас не прав человек, который при разрешенной скорости 60км/ч едет 35, завтра вы будете обвинять того, кто ехал 20, послезавтра обвините того, кто просто стоял на парковке, потому что парковки там быть не должно, а значит он стоял не по правилам? Вы лучше сразу головой апстену ударьтесь, чтоб чушь не писать.

19.09.2019 10:47
- гость -


19.09.2019 10:33
- гость -
причем тут голова? Дятлу на волге всего-то, надо было подождать 3 секунды, чтобы поворачивающий автомобиль не загораживал обзор. А видимость там вполне достаточная! Дорожная обстановка позволяла ехать 40км/ч. В чем проблема? Что с вами не так?

19.09.2019 10:50
месный

19.09.2019 10:47
- гость -

В чём проблема, в чём проблема - волгарь головного мозга вот в чём проблема, на волгах какой то своеобразный контингент ездит, если кто ещё не заметил.

19.09.2019 10:58
- гость -

ну водителя ED в данном случае можно сравнить с пешеходом, который переходил и не убедился в безопасности. сам в больнице, машина разбита. зато прав

19.09.2019 10:59
- гость -

(если бы ехал 60, было бы еще "интереснее"

19.09.2019 11:17
- гость -

19.09.2019 10:50
месный
да, какой он своеобразный? Старые му*аки "за 60" с пропитым мозгом и замедленной реакцией, которые в советское время эту волгу собирали в гараже из деталей с3,14 с "родного завода", который их кормил. И вот, наконец, к юбилейному 50-му году сборки, это барахло выехало из гаража! Как оказалось, до первого поворота, потому что, за 50 лет автомобилей на дорогах стало в 50 раз больше, пунктов правил тоже в 50 раз больше а серого вещества в 50 раз меньше. Ах да, пока они ковыряли эту рухлядь, люди обзавелись видеорегистраторами, чего пропитый мозг не учел, а язык начал нести чушь, как и 50 лет назад: "Петрович, где гайки на 19?", "Да, я хз, где они!". А меж тем, гайки уже были накручены на выточенные и вынесенные вчера из цеха шпильки под посадку колес, а пара лишних привязана к лескам в виде грузил, потому что, Петрович в субботу собирался на рыбалку, с "коллегами" по цеху, и уже припас 3 пузыря "Зубровки" обменянных на набор зажимных кулачков у Григорича, который вместо волги, своими шестью пальцами, собирал в гараже токарный станок, а поэтому, сейчас Григорич не ездит на волге как Петрович, а мирно сидит дома на диванчике и тыкает оставшимися тремя пальцами в кнопки пульта ДУ, ругает правительство и тихо плачет по ночам в подушку...

19.09.2019 11:37
- гость -

у Григорича, который вместо волги, своими шестью пальцами, собирал в гараже токарный станок, а поэтому, сейчас Григорич не ездит на волге как Петрович, а мирно сидит дома на диванчике и тыкает оставшимися тремя пальцами

ты свою физиологию на всех распространяешь?

19.09.2019 11:45
- гость -

да не, судя по тому, как он ездит, это опытный водитель на Волге
и объяснение он железобетонное дал своему поступку, да видеорегистратор спутал все карты

19.09.2019 11:49
- гость -


19.09.2019 11:17
- гость -

О в школе переменка ))))

19.09.2019 11:50
- гость -


19.09.2019 11:37
- гость -
а вы сарказм вообще не отличаете от прозы?

19.09.2019 11:52
- гость -


19.09.2019 11:49
- гость -
поздравляю. Но, как только прозвенит звонок - возвращайся в класс!

19.09.2019 11:54
- гость -


19.09.2019 11:37
- гость -
Привет, Григорич! Чо там по Рен-ТВ кажут? Иношапотян или инопришеленцев? ))

19.09.2019 12:08
- гость -

Конечно не оправдываю водилу Волги. НО, такое ощущение что ЕДэховод тоже забылся малость. Да он прав. Он может мчять. Но. Мокрая дорога, впереди перекресток с пешеходным переходом.... сбрось скорость. Может и не избежишь удара, но последствия не такие будут. Около 20 лет назад, один "пенс"(как любят говорить комментаторы) учил нас( группу подростков) на категорию "А". И кроме правил ПДД (которые он знал досканально), он научил ещё одному. Правило ДДД ( Дай Дураку Дорогу). Актуально до сих пор.

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