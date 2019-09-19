Врач рассказал подробности диагноза Анастасии Заворотнюк

Академик РАН Александр Коновалов рассказал, что диагноз Анастасии Заворотнюк ставили в его институте, но оперироваться она решила в Германии, сообщает РИА "Новости".

"Когда у нее начались первые симптомы заболевания, она пришла в институт, мы ее обследовали, установили ей диагноз, но после этого она предпочла оперироваться в Германии. Там прошла успешная операция, но дело в том, что операция – это важная, но это не основная часть лечения", – сказал научный руководитель и почетный президент НМИЦ нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко.

После операции требуется еще дополнительное лечение, подчеркнул Коновалов.

Он уточнил, что актрисе потребуется облучение, химиотерапия и специальные препараты. По словам ученого, глиобластома является одной из самых неизлечимых опухолей.

Ранее в СМИ появились сообщения о резком ухудшении здоровья Заворотнюк. Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин заявил, что у артистки диагностировали злокачественную опухоль мозга последней стадии. В начале недели сообщалось, что Заворотнюк подключили к аппарату ИВЛ.