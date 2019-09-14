"Последняя стадия рака мозга": Разин рассказал о болезни Заворотнюк

У Анастасии Заворотнюк последняя стадия рака головного мозга, заявил продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин. В своем инстраграме он написал, что музыканты "Ласкового мая" молятся за актрису.

"Последняя степень рака мозга", написал Разин, отвечая на вопросы подписчиков.

При этом продюсер "Ласкового мая" не пояснил, откуда у него такая информация.

Между тем, слухи о состоянии знаменитой актрисы крайне противоречивы. Рен4 сообщило, что Заворотнюк ввели в медикаментозную кому в московской клинике из-за того, что ей стало значительно хуже. 13 сентября СМИ сообщили, что у Анастасии Заворотнюк начался отек мозга и актрису перевели в реанимацию.

Директор же актрисы Стас Христов опроверг информацию о ее госпитализации. Он заявил, что Заворотнюк сама прокомментирует слухи о состоянии своего здоровья. Но не уточнил, когда и где это произойдет.