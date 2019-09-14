"Последняя стадия рака мозга": Разин рассказал о болезни Заворотнюк

У Анастасии Заворотнюк последняя стадия рака головного мозга, заявил продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин. В своем инстраграме он написал, что музыканты "Ласкового мая" молятся за актрису.
"Последняя степень рака мозга", написал Разин, отвечая на вопросы подписчиков.
При этом продюсер "Ласкового мая" не пояснил, откуда у него такая информация.
Группа "Ласковый май" очень молится за Анастасию Заворотнюк. Мы, вместе с семьей Насти, переживаем за неё. Дай Бог, чтобы всё обошлось. Анастасия — прекрасный человек. Мы с ней работали, выступали вместе. Знаем её, как очень порядочную, очень заботливую, красивую, умную актрису, которая всегда все держала на своих хрупких плечах. Держись, солнце наше.🙏
Между тем, слухи о состоянии знаменитой актрисы крайне противоречивы. Рен4 сообщило, что Заворотнюк ввели в медикаментозную кому в московской клинике из-за того, что ей стало значительно хуже. 13 сентября СМИ сообщили, что у Анастасии Заворотнюк начался отек мозга и актрису перевели в реанимацию.
Директор же актрисы Стас Христов опроверг информацию о ее госпитализации. Он заявил, что Заворотнюк сама прокомментирует слухи о состоянии своего здоровья. Но не уточнил, когда и где это произойдет.
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