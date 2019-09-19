Прокуратура попросила отменить арест актеру Павлу Устинову

Московская прокуратура направила в Мосгорсуд заявление об изменении меры пресечения актеру Павлу Устинову, которого накануне приговорили к трем с половиной годам колонии, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на адвоката Анатолия Кучерену.

"По моему ходатайству прокуратура Москвы инициировала в Мосгорсуде рассмотрение вопроса об изменении меры пресечения в отношении Павла Устинова", – сказал Кучерена.

Ходатайство об освобождении Устинова из СИЗО Мосгорсуд рассмотрит в пятницу, 20 сентября.

В настоящее время актер содержится под стражей в ожидании рассмотрения апелляции на вынесенный ему 16 сентября приговор.

Ранее стало известно, что Кучерена войдет в команду защиты Устинова. Его попросили об этом художественный руководитель Высшей школы сценических искусств Константин Райкин и ее ректор Анатолий Полянкин.

Устинова приговорили к трем с половиной годам лишения свободы по обвинению в применении насилия в отношении сотрудника Росгвардии на акции протеста 3 августа, который испытал большие "нравственные страдания". В поддержку актера выступили многие известные люди.