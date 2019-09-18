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Актера Устинова приговорили к 3,5 года колонии. За что? Почему его все защищают?

, ИА "Амител"
Росгвардеец вывихнул плечо, когда задерживал Устинова. Теперь актеру грозит колония
Фото: karelia.news

Фото: karelia.news


16 сентября Тверской суд Москвы признал актера Павла Устинова виновным в применении насилия к сотруднику Росгвардии. По версии следствия, он оказал сопротивление при задержании, в результате чего один из омоновцев вывихнул плечо. За это 23-летнего Устинова приговорили к трем годам и шести месяцам колонии общего режима. Теперь многие знаменитости записывают видеообращения в поддержку молодого человека. Amic.ru выяснил, почему общественность не верит в его виновность.

1
Что произошло?

Актера Павла Устинова приговорили к трем с половиной годам колонии за то, что он "унизил честь и профессиональное достоинство" сотрудника Росгвардии, а также "причинил ему нравственные страдания и телесные повреждения". Но свидетели случившегося говорят, что Устинов абсолютно невиновен. Волна возмущения в соцсетях поднялась после того, как появилось видео его задержания.

3 августа 2019 года в Москве проходила несанкционированная акция протеста против действий столичных избиркомов. Как говорит сам Устинов, в этот день он договорился встретиться на Пушкинской площади с другом – хотел обсудить подработку. По словам актера, в протестной акции он не участвовал. На видео, опубликованном в интернете, видно, как молодой человек стоит возле входа в метро с телефоном в руке. Попал на видео и момент его задержания: на Устинова набросились четыре омоновца, повалили его на землю и начали бить дубинками.

Как выяснилось позже, один из сотрудников Росгвардии в момент задержания вывихнул плечо. Потерпевшим оказался сержант (теперь уже старший сержант) Александр Лягин. Его на скорой доставили в институт Склифосовского, где поставили диагноз "закрытый вывих левого плечевого сустава".

На Устинова завели дело по статье о причинении вреда здоровью представителя власти, опасного для его жизни (часть 2 статьи 318 УК РФ).

2
Как проходил суд?

Суд в общей сложности продлился восемь часов. Чтобы разобрать все обстоятельства дела, судье понадобился всего лишь один рабочий день.

Лягин рассказал в суде, что Устинова решили задержать, поскольку тот активно участвовал в акции и выкрикивал оскорбительные лозунги в адрес власти (на видео задержание происходит в полной тишине, молодой человек ничего не выкрикивает).

Как рассказал пострадавший росгвардеец, во время задержания Устинов оказывал сопротивление и пытался освободиться от захвата. "Я почувствовал, что в плече что-то не то, в плече щелкнуло, когда он движение совершил", – пожаловался Лягин.

Сам Устинов свою вину не признал и сказал, что даже не думал противодействовать правоохранителям.

"Я пытался сохранить равновесие, поднять руки и сказать спокойно: "Я в митинге не участвую", – рассказал подсудимый.

Свидетели защиты утверждали, что молодой человек ничего не выкрикивал и просто стоял в том месте, где проходил митинг.

На заседание пришел народный артист России Константин Райкин, чтобы поручиться за артиста.

"Я лично знаю Устинова, он учился на артиста в моем классе. Я могу за него поручиться и готов его поддержать", – передал слова Райкина ТАСС из здания суда.

В суде показали только видео, где показан сам момент задержания. Сторона защиты просила суд изучить другие записи, где видно, что предшествовало задержанию (на этих роликах хорошо видно, как Устинов спокойно стоит на площади и смотрит в свой телефон). Прокурор был против этого, и судья с ним согласился.

Обвинение запросило для Устинова наказание в виде шести лет колонии.

3
Почему Устинова признали виновным?

Судья счел, что одного видео задержания и свидетельских показаний росгвардейцев вполне достаточно. На оглашение приговора 16 сентября пришло много людей. Далеко не все друзья и знакомые актера смогли попасть в здание суда.

Устинова признали виновным в применении насилия к росгвардейцу. Свидетельства защиты суд посчитал противоречивыми и неубедительными, в то время как слова Лягина и его сослуживцев – вполне логичными.

Показания самого Устинова судья также не принял, поскольку они опровергаются материалами дела.

Кстати, действия омоновцев в момент задержания суд признал правомерными. Как говорится в приговоре, Устинова задержали за "нарушение общественного порядка", а дубинки пришлось применить, чтобы подавить оказанное сопротивление.

4
Как на приговор отреагировала общественность?

В Instagram запустили флешмоб в поддержку начинающего актера. К акции присоединились многие знаменитости. Посты в защиту Павла опубликовали Сергей Безруков, Максим Галкин, Ксения Собчак, Александр Петров, Данила Козловский, Сергей Лазарев, Ирина Горбачева и многие другие. Некоторые назвали такое решение суда "беспределом".

"Если посмотреть видео задержания, которое есть в интернете, то я бы скорее охарактеризовал это иначе: гвардейцы навалились на одного парня такой неумелой толпой, что удивительно, как они друг другу еще что-нибудь не сломали", – написал у себя в Instagram Максим Галкин.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#свободуПавлуУстинову давайте поддержим!!!

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Выступил в поддержку Устинова и Сергей Шнуров. Он опубликовал у себя на странице стихотворение. "Вы в своём уме? Комон?" – обращается в своем произведении Шнуров к некой "прокурорше".

18 сентября главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов, гендиректор "Дождя" Наталья Синдеева и председатель совета директоров "Новой газеты" Дмитрий Муратов подали генпрокурору России Юрию Чайке жалобу на судебное решение, пишут "Ведомости". В жалобе говорится, что задержание было незаконным, а суду нужно изучить видеозаписи, доказывающие невиновность Устинова.

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Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

18.09.2019 15:26
- гость -

И эти носят погоны, получают звания и становятся офицерами, будут о чести гутарить...

18.09.2019 15:27
- гость -

Всё, что нужно знать о правосудии в РФ

18.09.2019 15:29
- гость -

Потом этот мусор будет рассказывать своим детям как служил в горячих точках, защищал Родину

18.09.2019 15:29
- гость -

Гопгвадия...

18.09.2019 15:40
- гость -

Это чтож за такие хиленькие ОМОНовцы то стали? Чуть что - вывих...
Как медкомиссию то этот дохлик прошел? Или в связи с недобором сейчас в ментовку всех подряд берут, лишь бы расписываться умел....

18.09.2019 15:42
Медведь-шатун

Милиция - это когда общество делегирует полномочия защиты лучшим членам этого общества. Впервые появилась в Париже после революции.
Полиция - карательная структура защиты правящего класса от населения.
Это классические определения, выводы делайте сами.

18.09.2019 15:47
- гость -

Бей своих чтоб чужие боялись? И с каких это пор диагноз "закрытый вывих левого плечевого сустава" стал квалифицироваться как "причинение вреда здоровью представителя власти, опасного для его жизни (часть 2 статьи 318 УК РФ)" Опасного!

18.09.2019 15:51
- гость -

Если этот доходяга смог нанести травмы служивому, то гнать таких гвардейцев с позором! Что за хлюпики идут служить, то пальчик повредят, то синяк соскочит, то плечико вывихнут, а нытья... Могут только с женщинами да с детьми воевать! И после этого эти вояки будут говорить об авторитете и уважении к ним. За вывихнутое плечо ему звание повысили, в мое время он бы в спортзале свое плечо лечил. Получил такую травму, значит физическая подготовка слабая. О чем говорю - знаю, т.к. не в институте звание получал...

18.09.2019 15:58
- гость -

Позор воякам - налетели на одного кучей, били дубинкой и после этого они говорят, что парень еще нанес травмы гвардейцу!!!!! Позорище - молчали бы уже!!!! Командиру этого подразделения в отставку надо уходить! Это не офицеры!!!!!

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