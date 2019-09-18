Актера Устинова приговорили к 3,5 года колонии. За что? Почему его все защищают?

Что произошло?

Актера Павла Устинова приговорили к трем с половиной годам колонии за то, что он "унизил честь и профессиональное достоинство" сотрудника Росгвардии, а также "причинил ему нравственные страдания и телесные повреждения". Но свидетели случившегося говорят, что Устинов абсолютно невиновен. Волна возмущения в соцсетях поднялась после того, как появилось видео его задержания.

3 августа 2019 года в Москве проходила несанкционированная акция протеста против действий столичных избиркомов. Как говорит сам Устинов, в этот день он договорился встретиться на Пушкинской площади с другом – хотел обсудить подработку. По словам актера, в протестной акции он не участвовал. На видео, опубликованном в интернете, видно, как молодой человек стоит возле входа в метро с телефоном в руке. Попал на видео и момент его задержания: на Устинова набросились четыре омоновца, повалили его на землю и начали бить дубинками.

Как выяснилось позже, один из сотрудников Росгвардии в момент задержания вывихнул плечо. Потерпевшим оказался сержант (теперь уже старший сержант) Александр Лягин. Его на скорой доставили в институт Склифосовского, где поставили диагноз "закрытый вывих левого плечевого сустава".

На Устинова завели дело по статье о причинении вреда здоровью представителя власти, опасного для его жизни (часть 2 статьи 318 УК РФ).