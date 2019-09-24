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Команда готова, арена – почти. В ХК "Динамо-Алтай" рассказали о готовности к сезону

, ИА "Амител"
В клубе уверены, что главная задача – "вернуть людей в хоккей"
Фото: hcdinamo.su

Фото: hcdinamo.su

26 сентября ХК "Динамо-Алтай" сыграет свой первый домашний матч в новом сезоне первенства ВХЛ против курганского "Юниора". Это будет матч-открытие Дворца зрелищ и спорта имени Титова после его капитального ремонта. О том, насколько готова "Титов-Арена" и какая царит атмосфера в команде перед игрой, на пресс-конференции 23 сентября рассказали представители клуба.

UPD 09:14 Открытие "Титов Арены" в Барнауле перенесли. Первый матч на новой арене пройдет 28 сентября. Первый домашний матч ХК "Динамо-Алтай" против курганского "Юниора" пройдет 26 сентября в ЛДС Карандин Арена "Динамо".

Арена готова, но все еще "без лица"

Подготовка Дворца завершена на 99%, рассказал руководитель АНО ХК "Динамо-Алтай" Михаил Дроздов. По его словам, осталось лишь провести уборку и "довести арену до лоска". При этом он отметил, что фасадные работы пока что решили отложить на конец года. Акцент сделали на внутреннем наполнении дворца.

"Были очень сжатые сроки, поэтому практически все давалось нам с трудом. Время часто нас поджимало, мы принимали решения на ходу. Пользуясь случаем, хотелось бы поблагодарить строителей и прорабов. Тех, кто не жалел своего здоровья и личного времени. У людей была очень высокая самоотдача. Было заметно, что они чувствовали причастность к чему-то большему, нежели просто выполнение работы и зарабатывание денег. Мы хотим представить домашней публике в новом качестве не только команду, но и дворец хоккея", – рассказал Дроздов.

Он также отметил, что капитальный ремонт арены правильнее было бы назвать глубокой реконструкцией. Ведь в ходе работ поменяли всю инженерную часть: электрику, отопление, водоснабжение. По сути, из старого оставили только бетон и металл.

По паспорту арена будет вмещать до пяти тысяч человек. По словам Дроздова, матч-открытие смогут посетить до 4600 человек.

Во дворце оборудовали "финскую" коробку – 28 на 60 метров. Она у́же, чем была раньше, но все еще не дотягивает до стандартов НХЛ – 26 метров в ширину. Как отметил Дроздов, это сделано для того, чтобы зрители постепенно адаптировались к новым размерам площадки.

"Нет" безвольным играм

Команду перед началом сезона создали практически с нуля, рассказал главный тренер ХК "Динамо-Алтай" Александр Усачев.

"Оценки по готовности делать сложно. Физически команда готова. Но тяжело с нуля наладить не только командные взаимодействия на льду, но и атмосферу в раздевалке. Это приходит со временем. Нельзя подготовить команду по щелчку пальцев. Команда строится, растет. Надеюсь, что мы будем прогрессировать от игры к игре", – объяснил Усачев.

Он также подчеркнул, что команда получилась молодая. Средний возраст игроков – 25 лет. По мнению Усачева, если команде чего-то и не хватает, то именно опытных игроков, на которых молодые смогли бы равняться.

Хоккеисты уже провели три выездных матча против клуба "Челны". Сначала уступили 2:4, затем выиграли по буллитам и в третьем матче одержали победу в дополнительное время. Дроздов пошутил, что исходя из этой логики, можно легко спрогнозировать результат предстоящего матча – победа в основное время. 

Капитан "Динамо-Алтай" Степан Жданов оформил хет-трик в последней игре. По его мнению, команда смотрелась достойно на выезде, даже в проигранном поединке.

"Мы договорились, что в этом сезоне не будет безвольных игр. Даже если мы проигрываем, мы все равно бьемся. Мы уступили в счете, но не проиграли. Нас не победили. Теперь нас ожидают домашние игры. Конечно, у ребят присутствует волнение. В подготовку арены вложено много сил, и матч-открытие многие ждут. Но все волнение исчезнет, едва шайба коснется льда. Я уверен, что будет хорошая игра", – поделился настроем Жданов.

Шаг за шагом на новый уровень

Сейчас команда играет в первенстве ВХЛ – третьем по силе хоккейном дивизионе страны. Конечно, в планы клуба входит продвижение в высший дивизион (ВХЛ), рассказал директор КАУ "Алтай" Руслан Чайкин. Но многое тут зависит от финансового вопроса.

"Минимальный бюджет, чтобы играть в ВХЛ, – больше 100 млн рублей. Чтобы зайти в следующий сезон, клуб должен подтвердить свои финансовые способности. Бюджетная часть "Динамо-Алтай" на этот год – 55 миллионов рублей. Конечно, у нас есть план зайти в чемпионат ВХЛ. Но пока нужно выполнять свои задачи: не ударить в грязь лицом, показать достойный хоккей, порадовать наших болельщиков. Задача – занять место в тройке в этом сезоне", – сообщил Чайкин.

Говоря о финансах, он также рассказал и о внебюджетной части "Динамо-Алтай". По его словам, на данный момент в клуб уже вложили около 4 миллионов рублей. Окончательную сумму можно будет назвать лишь в конце сезона. Чайкин пояснил, что это хороший показатель, ведь еще только закончилась предсезонка, а уже удалось заработать почти столько же, сколько за весь предыдущий сезон.

Михаил Дроздов также отметил, что для развития клуба важно создавать финансовый профицит, а не просто заканчивать сезон без долгов. Первостепенная задача клуба – "вернуть людей в хоккей".

"Для нас нет ничего невозможного, если люди будут покупать билеты и ходить на матчи. Тогда мы постепенно сможем выходить на новые задачи. Например, вместимость арены можно расширить еще на 3 тысячи человек. Но делать это имеет смысл тогда, когда она будет заполняться. Цену на билеты (250 рублей) мы определили так: она должна соответствовать среднему походу в кино. Билет на матч-открытие будет стоить 350 рублей", – добавил Дроздов.

Он подчеркнул, что до сих пор не введены рассадка (нельзя купить билет на определенный сектор) и абонементы. Все это появится уже к ближайшим матчам.

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Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

24.09.2019 08:48
Человек

Матч открытие так то 26 сентября, или что-то поменялось? Сдавать билет чтоли идти?

24.09.2019 08:49
В. С. Черномырдин

Хотели как лучше, а получилось как всегда! (с)

24.09.2019 09:03
- гость -

перенесли на субботу в 17-00 игру в титов-арена. Билеты вроде как действуют которые купили... а 26 числа будет в карандин арене - там вход свободный

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