Открытие "Титов-Арены" в Барнауле перенесли. Первый матч там состоится 28 сентября

По техническим причинам первый домашний матч ХК "Динамо-Алтай" против курганского "Юниора" пройдет 26 сентября не в "Титов-Арене", как планировалось, а в ЛДС "Динамо" (Карандин Арена), сообщается в официальной группе хоккейного клуба.

"Начало встречи в 19:00. Вход для зрителей свободный!" — говорится в сообщении.

Церемония, посвященная открытию первенства ВХЛ в Барнауле, состоится в "Титов-Арене" в субботу, 28 сентября. В программе, как и было заявлено, световое мэппинг-шоу, новые зажигательные танцы от группы поддержки "Инфинити" и выступление известных исполнителей.

Все билеты, приобретенные на 26 сентября, действительны. Мероприятие в начнется в 17:00.

Также отмечается, что есть возможность сдать билеты. Напомним, стоимость входного билета на матч открытия 26 сентября составляла 350 рублей. На два последующих матча с курганским "Юниором", которые пройдут 28 и 29 сентября в 17:00, стоимость входных билетов – 250 рублей.

Ранее руководитель АНО ХК "Динамо-Алтай" Михаил Дроздов рассказал, что подготовка "Титов-Арены" завершена на 99%. По его словам, осталось лишь провести уборку и "довести арену до лоска". При этом он отметил, что фасадные работы пока что решили отложить на конец года, поскольку акцент сделали на внутреннем наполнении.