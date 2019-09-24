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Барнаульский перевозчик может потерять два маршрута из-за жалоб пассажиров

, ИА "Амител"
Городская мэрия грозится расторгнуть контракт из-за дефицита транспорта на линиях
Фото: om-saratov.ru

Фото: om-saratov.ru

Администрация Барнаула пригрозила перевозчику "БарнаулПассажирТранс" расторжением контракта из-за жалоб горожан на регулярные опоздания автобусов, сообщают "Вести Алтай".

Ранее компания по той же причине уже лишилась маршрута № 24. В комитете дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи города уточнили, что неоднократно направляли руководству ОАО претензии по работе на маршрутах № 1 и 10. Проблема вызвана нехваткой водительского состава и отвлечением автобусов на садоводческие маршруты.

"Если на садах ломается автобус, то перевозчик не может его заменить – свободных водителей в автопарке нет, – пояснил зампредседателя комитета Сергей Щукин. – Поэтому он вынужден снимать автобусы с городских маршрутов № 1 и № 10, потому что на данных направлениях есть альтернативный транспорт".

По его словам, если ситуация не изменится, то мэрия расторгнет контракт с перевозчиком и организует повторный конкурс на обслуживание маршрутов.

Напомним, в конце августа общественники "Гражданского патруля" подсчитали: на маршруте № 1 вместо положенных 16 автобусов работают только два, а на маршруте № 10 вместо 16 машин на линию выходят от четырех до шести.

Ожидается, что ситуация стабилизируется, когда пассажироперевозчик вернет автобусы с садоводческих маршрутов. Их планируется закрыть в середине октября.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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