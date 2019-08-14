Активисты: автобусов на трех востребованных маршрутах стало меньше в Барнауле

В Барнауле сократилось количество автобусов на трех востребованных маршрутах, сообщается в интернет-сообществе "Барнаул 22" со ссылкой на общественную организацию "Гражданский патруль".

По наблюдениям активистов, автобусы маршрутов №1, №10 и №24 ходят с опозданием, а пассажиры вынуждены ждать до часа, либо ехать с пересадками, как минимум удваивая свои расходы на проезд.

Общественники выяснили: на маршруте №1 вместо положенных 16 автобусов работают только два, на маршруте №24 (согласно реестру администрации) должно быть 15 автобусов средней вместимости, а курсируют только восемь маломестных, а на маршруте №10 вместо 16 автобусов на линию выходят от четырех до шести.

Также подчеркивается, что нарушения эти не одного дня, что, возможно, может свидетельствовать о не совсем добросовестном отношении к организации регулярных перевозок в городе. Общественники намерены обратиться в прокуратуру.

Ранее барнаульские депутаты обвинили перевозчиков в "серых" схемах и "черных" билетах.