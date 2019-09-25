Желающих не нашлось. В Барнауле не смогли продать землю под гигантский ТРК

Землю вскоре выставят на аукцион повторно, но уже по сниженной цене / Фото: realtai.ru

В Барнауле не состоялся аукцион на право аренды крупного земельного участка, на котором нужно построить торгово-развлекательный комплекс, пишет "Алтайский портал недвижимости".

Аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием допущенных участников. Согласно протоколу, не поступило ни одной заявки от желающих.

Предположительно, лот вскоре будет выставлен повторно, но уже по сниженной цене.

Участок расположен рядом с пересечением Павловского тракта и улицы Просторной. Площадь — 242 761 кв. метра — это в два раза больше территории, на которой сейчас расположены по соседству ТРЦ "Арена" и "Леруа Мерлен".

Начальная цена лота (ежегодная арендная плата) составляла 69 107 259 рублей, срок — 3 года и 5 месяцев. Кадастровая стоимость земли — 1,9 млрд рублей.

Несколько лет назад, когда появились слухи о строительстве магазина IKEA в Барнауле, эта территория указывалась как одна из возможных для его размещения.

Сейчас земля находится в федеральной собственности и предназначена для строительства торгово-развлекательных центров (комплексов) и/или объектов общественного питания, а также бытового обслуживания.