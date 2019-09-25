Соседи рассказали о семье, в которой отец убил пятилетнего сына

Соседи рассказали подробности о семье, в которой утром 25 сентября был убит пятилетний ребенок.

В многоэтажке по улице 80-й Гвардейской дивизии кто-то нанес четыре удара ножом в грудь пятилетнего мальчика. От полученных травм он скончался. Подозреваемым в убийстве оказался отец ребенка.

Соседи характеризуют семью как порядочную, а об отце отзываются как о добром человеке.

"Лично я не верю, что это он сделал. Проводку мне помог сделать, со светом помог, со счетчиком. Улыбается, чистенький, непьющий. Я в шоке. Я хочу плакать. А плакать я не могу", – приводят слова соседки "Вести Алтай".

Одна из местных жительниц рассказала о том, что в семье, где произошла трагедия, никогда не было ссор и скандалов.

Они проживали в небольшой квартире с хорошим ремонтом. Сейчас у мужчины, подозреваемого в убийстве, сняли отпечатки пальцев и провели психиатрическую экспертизу. Следствие пытается установить мотив преступления.