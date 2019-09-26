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Работают днем и ночью: как выглядит новая "Титов-Арена" за два дня до открытия

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Обновленный Дворец спорта готов на 90%, чтобы принимать хоккейные матчи ВХЛ

Фото: Екатерина Смолихина/ Amic.ru

Открытие обновленного Дворца спорта и зрелищ в Барнауле, который теперь называется "Титов-Арена", пройдет 28 сентября. Билеты на грандиозное световое шоу раскуплены только наполовину, но организаторы ожидают аншлаг. Сейчас арена готова примерно на 60% от окончательного проекта архитекторов, которые его разрабатывали. В будущем необходимо будет завершить работы на фасаде дворца и в фойе. Однако все готово, чтобы проводить матчи ВХЛ: залит лед, установлен медиакуб, борта, кресла. Со следующего тура здесь начнут проводить домашние игры "Динамо-Алтай".

За два дня до открытия обновленную арену презентовали журналистам. Судя по нескольким женщинам с детьми на руках, которых можно было встретить внутри, строители живут там семьями и работают днем и ночью. Еще много строительного мусора и пыли.

Сейчас внутри дворца почти установлены новые сиденья. Правда, на некоторых рядах еще нет спинок, но строители обещают успеть прикрутить в день открытия. Дворец будет рассчитан на 4600 человек, что больше примерно на 20%, чем было ранее. Фасад же самой большой в крае площадки для проведения спортивных мероприятий сделан в цветах хоккейного клуба "Динамо-Алтай": темно-синим. В этих же цветах будут и мягкие кресла внутри самого ледового дворца.

Лед залит и на нем уже размещена разметка и новый логотип клуба "Динамо-Алтай". Сама ледовая площадка будет размером 28 на 60 метров, что соответствует стандартам, приближенным к НХЛ. Матчи в Барнауле станут намного зрелищней.

Как пояснил управляющий "Титов-Арены" Евгений Якунин, даже после открытия ремонтные работы на объекте будут продолжены. Но они уже не помешают проведению матчей и тренировкам хоккеистов.

"Никто не говорил, что мы сделаем до конца все, что запланировали. Некоторые ремонтные работы продолжатся в течение года. Например, ремонт фасада. Его мы закончим уже весной следующего года. Нужно доделать фойе, но основную задачу мы решили: запустили лед, установили сиденья. Демонтировали деревянный потолок, из-за которого и закрыли дворец. Через два дня арена будет готова к матчам. Строители работают днем и ночью", – пояснил Евгений Якунин.

В данный момент не получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от надзорных органов, но в ближайший день собственники арены ожидают положительного заключения. Утром на стройке побывали сотрудники МЧС, которые проверили, как работает противопожарная безопасность.

Нижнюю часть фасада пока перестраивать не будут. Здесь даже оставят мозаичный барельеф. Полностью поменяли холодильное, газовое, электрическое, вентиляционное и другие виды снабжения, также были заменены все деревянные и пожароопасные конструкции. Кассы пока останутся на улице, но в будущем их перенесут внутрь здания.

Церемония, посвященная открытию первенства ВХЛ в Барнауле, состоится в "Титов-Арене" в субботу, 28 сентября. В программе световое мэппинг-шоу, новые зажигательные танцы от группы поддержки "Инфинити" и выступление известных исполнителей. Мероприятие начнется в 17:00.

Стоимость входного билета на матч открытия 26 сентября составляла 350 рублей. На два последующих матча с курганским "Юниором", которые пройдут 28 и 29 сентября в 17:00, стоимость входных билетов – 250 рублей.

Ранее руководитель АНО ХК "Динамо-Алтай" Михаил Дроздов рассказал, что подготовка "Титов-Арены" завершена на 99%. По его словам, осталось лишь провести уборку и "довести арену до лоска". При этом он отметил, что фасадные работы пока что решили отложить на конец года, поскольку акцент сделали на внутреннем наполнении.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

26.09.2019 12:22
- гость -

главное деда залили )

26.09.2019 13:24
- гость -

на первой фотке кого-то в лед закатали в спешке?

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