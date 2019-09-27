Алтайского насильника Сатлаева задержали на Кипре. Он и там напал на женщину

Ранее Сатлаев вышел по УДО и вновь изнасиловал девушку / Фото: vk.com/incident22
Появилась информация о задержании алтайского насильника Александра Сатлаева на Кипре, сообщает паблик "Инцидент Барнаул" со ссылкой на сайт Kıbrıs Gazetesi.
Отмечается, что 27-летнего россиянина арестовали в Кирении по подозрению в грабеже. Ночью 22 сентября он напал на женщину и начал ее душить, а когда она потеряла сознание, выхватил сумочку с 300 турецкими лирами и 35 евро, после чего сбежал.
Вычислили его по камерам наблюдения. Оказалось, что 19 августа он прибыл на север Кипра по поддельным документам. На родине он известен как серийный насильник и бывший старший следователь.
Согласно законодательству Кипра, за грабеж при отягчающих обстоятельствах грозит пожизненное заключение.
Напомним, в ночь на 4 августа в подъезде одного из домов Барнаула молодой человек изнасиловал девушку. Личность подозреваемого оперативники установили на следующий день. Им оказался бывший старший следователь из Горно-Алтайска Сатлаев. Его объявили сначала в федеральный, а затем в международный розыск.
Бывший правоохранитель был задержан в 2013 году. Свои преступления он совершал поздним вечером и ночью, нападая на одиноких женщин. "Расследованием" этих преступлений занимался он же. Поэтому его долгое время не могли найти.
Судили Сатлаева за причастность к 11 изнасилованиям. Весной 2019 года он вышел на свободу по условно-досрочному освобождению. И вновь принялся за старое.
Комментарии
за 11 изнасилований- УДО???????
Папа помог
Да, уж - криворучкинское правосудие - за избиение ментами прокурор требует 6 лет для избитого, а здесь 11 жертв и УДО!!!
Судили Сатлаева за причастность к 11 изнасилованиям.
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А тюрьме он исправился,никого там не насиловал,поэтому его досрочно отпустили
И документы поддельные как легко делаются, что нелюди так быстро по миру передвигаются?
За документы 10 лет добавить, если не желает рассказать кто их ему сделал.