Алтайского насильника Сатлаева задержали на Кипре. Он и там напал на женщину

Ранее Сатлаев вышел по УДО и вновь изнасиловал девушку / Фото: vk.com/incident22

Появилась информация о задержании алтайского насильника Александра Сатлаева на Кипре, сообщает паблик "Инцидент Барнаул" со ссылкой на сайт Kıbrıs Gazetesi.

Отмечается, что 27-летнего россиянина арестовали в Кирении по подозрению в грабеже. Ночью 22 сентября он напал на женщину и начал ее душить, а когда она потеряла сознание, выхватил сумочку с 300 турецкими лирами и 35 евро, после чего сбежал.

Вычислили его по камерам наблюдения. Оказалось, что 19 августа он прибыл на север Кипра по поддельным документам. На родине он известен как серийный насильник и бывший старший следователь.

Согласно законодательству Кипра, за грабеж при отягчающих обстоятельствах грозит пожизненное заключение.

Напомним, в ночь на 4 августа в подъезде одного из домов Барнаула молодой человек изнасиловал девушку. Личность подозреваемого оперативники установили на следующий день. Им оказался бывший старший следователь из Горно-Алтайска Сатлаев. Его объявили сначала в федеральный, а затем в международный розыск.

Бывший правоохранитель был задержан в 2013 году. Свои преступления он совершал поздним вечером и ночью, нападая на одиноких женщин. "Расследованием" этих преступлений занимался он же. Поэтому его долгое время не могли найти.

Судили Сатлаева за причастность к 11 изнасилованиям. Весной 2019 года он вышел на свободу по условно-досрочному освобождению. И вновь принялся за старое.