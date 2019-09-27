Опубликовано видео задержания пьяного гонщика в Барнауле, удиравшего от погони

В ночь на 27 сентября в Барнауле нетрезвый водитель пытался скрыться от сотрудников ДПС, но попал в ДТП и был пойман, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул 22".

Погоня началась около полуночи. Нарушитель пытался уйти от полицейских в центре города, неоднократно нарушив ПДД. После врезался в припаркованные машины.

При задержании водитель вел себя агрессивно и кричал на полицейских даже после того, как оказался на земле в наручниках.

Барнаульцы сообщают, что могли стать жертвами погони, если бы не десятки секунд.

"Мы только-только перешли Ленинский, и эта погоня пронеслась. Сомневаюсь, что он бы остановился", – рассказывает Екатерина.

"Я буквально за 30-40 секунд до аварии не доехал до этого перекрестка. Был рядом. Если бы не задумался о своем, попал бы под этот замес", – написал Роман.

Напомним, 31 августа в Бийске погоня за пьяным водителем привела к трагедии. Девушку возле пешеходного перехода буквально разорвало пополам, когда в нее влетел нарушитель.