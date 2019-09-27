Опубликовано видео задержания пьяного гонщика в Барнауле, удиравшего от погони

В ночь на 27 сентября в Барнауле нетрезвый водитель пытался скрыться от сотрудников ДПС, но попал в ДТП и был пойман, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул 22".
Погоня началась около полуночи. Нарушитель пытался уйти от полицейских в центре города, неоднократно нарушив ПДД. После врезался в припаркованные машины.
При задержании водитель вел себя агрессивно и кричал на полицейских даже после того, как оказался на земле в наручниках.
Барнаульцы сообщают, что могли стать жертвами погони, если бы не десятки секунд.
"Мы только-только перешли Ленинский, и эта погоня пронеслась. Сомневаюсь, что он бы остановился", – рассказывает Екатерина.
"Я буквально за 30-40 секунд до аварии не доехал до этого перекрестка. Был рядом. Если бы не задумался о своем, попал бы под этот замес", – написал Роман.
Напомним, 31 августа в Бийске погоня за пьяным водителем привела к трагедии. Девушку возле пешеходного перехода буквально разорвало пополам, когда в нее влетел нарушитель.
Комментарии
Щас окажется сынком какого-нибудь чинуши, и по-тихому отпустят это тело
Гаишники боятся стрелять, так могут понести наказание за причинение вреда здоровья или смерти. Они боятся таранить по вышеуказанным причинам плюс ремонт служебной машины за свои деньги. НО гонять нарушителя пока он не разабьется они могут. За частую при этом гибнут посторонние люди. Все помнят случай на Ленинском с БМВ, когда погибли девушка и мужчина. Или в Бийску, когда развивало девушку пополам. И таких случаев очень много. Почему ДПС не привлекают к ответственности? Ведь это из за их неумелых действий страдают люди. Не умеешь стрелять - не стреляй, не умеешь догонять - не догоняй.
Обоссать его надо было
Надо было презерватив на палку одеть и ему в дупло сунуть.
27.09.2019 12:25
- гость -
Стрелять опасно не потому, что плохо стреляют, а потому, что траектория полета пули может изменится по причине рикошета и может пострадать сторонний человек или пассажир машины. Так же нет гарантии, что с пробитым колесом машину не занесет на тротуар где будут находится пешеходы...
В США пуля летит по такой же траектории, как в России, но там стреляют. И про это знают, поэтому не убегают
Вообще хорошие кадры. Он наверное уже к утру все осознал
А полиции понаехало, как за шаманом! Все хотят в сводку попасть и палочку срубить!
27.09.2019 12:47
гость
О знаток США ё маё, про США по телеку видел?
И убегают в США, но никому в голову не прийдёт других людей опасности подвергать и тем более никто в авто стрелять не будет так вот запросто тока потому, что кто-то не остановился.
27.09.2019 12:25
- гость -
Прежде чем давать советы и вообще вылезать в сеть, не мешало бы для начала окончить хотя бы три класса и два коридора.
27.09.2019 12:53
месный
Почему по телеку, как ты любишь - в Инете. Набери в Ютубе "американский полицейский жестоко задержал старушку за правонарушение". Да кучу реальных видео погонь в США можно нарыть. Ты же не будешь спорить, что в США полицейских лучше слушаются, правда? А почему? - на видео можно посмотреть. И это видео с лежащим пьяным водителем в наручниках идет на пользу, как профилактика убеганий