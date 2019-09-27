"Жизнь течет на лоджиях": Шнуров стихами ответил на запрет курения на балконах

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в своем Instagram опубликовал стихи на тему запрета курить и жарить шашлыки на балконах квартир, который будет введен в России с 1 октября.

Газа у меня ведь нету,

Свет погас, я жгу свечу.

Инициативу эту,

На (мороженке) я поверчу.

В нашем городском посёлке

Жизнь течёт на лоджиях.

С мужиками курят тёлки,

Шашлыки свои жуя.

Нет другой тут развлекухи!

Как провесть нам свой досуг?

Я б спросил, разинув ухи,

Этих депутатских (апельсинок).

Ранее сообщалось, что на портале правовой информации появилось постановление правительства, запрещающее пользоваться открытым огнем на балконах, лоджиях, в жилых комнатах домов, общежитий и гостиниц. Изменения вступят в силу с 1 октября.

После в пресс-службе МЧС России рассказали, что курение на балконе попадет под ст. 20.4 КоАП ("Нарушение требований пожарной безопасности"). В соответствии с ней курильщикам грозит штраф до 3 тыс. рублей, если по их вине не произошло пожара. В противном случае штраф может увеличиться до 5 тыс. рублей.