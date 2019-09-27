"Жизнь течет на лоджиях": Шнуров стихами ответил на запрет курения на балконах

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в своем Instagram опубликовал стихи на тему запрета курить и жарить шашлыки на балконах квартир, который будет введен в России с 1 октября.
Газа у меня ведь нету,
Свет погас, я жгу свечу.
Инициативу эту,
На (мороженке) я поверчу.
В нашем городском посёлке
Жизнь течёт на лоджиях.
С мужиками курят тёлки,
Шашлыки свои жуя.
Нет другой тут развлекухи!
Как провесть нам свой досуг?
Я б спросил, разинув ухи,
Этих депутатских (апельсинок).
Ранее сообщалось, что на портале правовой информации появилось постановление правительства, запрещающее пользоваться открытым огнем на балконах, лоджиях, в жилых комнатах домов, общежитий и гостиниц. Изменения вступят в силу с 1 октября.
После в пресс-службе МЧС России рассказали, что курение на балконе попадет под ст. 20.4 КоАП ("Нарушение требований пожарной безопасности"). В соответствии с ней курильщикам грозит штраф до 3 тыс. рублей, если по их вине не произошло пожара. В противном случае штраф может увеличиться до 5 тыс. рублей.
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