Максим Аверин обратился к фанатам после инцидента в самолете Барнаул – Москва

Актер Максим Аверин прокомментировал ситуацию, произошедшую с ним на борту самолета Москва – Барнаул.

Артист попросил фанатов не беспокоиться за него.

"Друзья! У меня все хорошо! Не волнуйтесь! Всем доброй ночи!" – написал он в социальной сети.

В комментариях под публикацией подписчики поддержали актера и предположили, что Аверина могли спровоцировать на конфликт.

"А пассажиры видео не сняли? Много инцидентов происходило на борту западных авиалиний, и благодаря видео пассажиров авиалинии в большинстве случаев оказывались виновными, и извинялись, и компенсировали ущерб. На видео в аэропорту сразу после инцидента Максим выглядит абсолютно адекватным", – поделился мнением один из пользователей.

Напомним, что Максим Аверин и его товарищ были задержаны за дебош на борту самолета Барнаул – Москва. За хулиганство актеру выписали штраф в 500 рублей, а второго участника инцидента отправили на медицинскую экспертизу.