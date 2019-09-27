Барнаулец, подозреваемый в убийстве своего пятилетнего сына, раньше работал во ФСИН

Мужчина, подозреваемый в убийстве своего пятилетнего сына, работал во ФСИН и обследовался в психбольнице, сообщает "ТОЛК".

Уволился барнаулец из-за сокращения штата. Шесть лет он находится на служебной пенсии и в последние годы работает на другом предприятии.

Источники, близкие к ситуации, сообщили, что около года назад мужчина проходил обследование в психбольнице. Уточняется, что одним из признаков болезни у него отмечали манию преследования.

Напомним, что инцидент произошел в Барнауле 25 сентября. Пятилетнему мальчику нанесли не менее четырех ударов ножом в область груди и живота. Ребенок скончался на месте происшествия. Подозреваемым в убийстве стал отец мальчика. Следственный комитет возбудил уголовное дело.